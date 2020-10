Solskjaer verrast: ‘Het indrukwekkendst? Hij speelde maar met één oog’

Manchester United won dinsdagavond met 1-2 van Paris Saint-Germain in de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League. Na afloop is Ole Gunnar Solskjaer te spreken over de instelling en prestaties van zijn spelers. De manager van Manchester United is bijvoorbeeld lovend over Scott McTominay, die volgens de Noor in de eerste helft met maar één oog speelde.

"Scotty speelde de eerste helft met maar één oog. Dat vond ik nog het indrukwekkendst. Hij had namelijk een contactlens verloren", lacht Solskjaer over McTominay, die samen met Fred en Bruno Fernandes het middenveld vormde. De coach is ook positief over Marcus Rashford, die vlak voor tijd de 1-2 maakte. "Hij is een uitstekende voetballer met veel kwaliteit. Zijn goal was sterk. Een goede actie en een hard schot in de hoek", analyseert Solskjaer het doelpunt van de aanvaller.

Solskjaer vindt Rashford moeilijk te vergelijken met Kylian Mbappé van PSG, zo geeft hij in de Engelse pers aan. "Ik vind Mbappé ook erg goed. Het is moeilijk om die twee met elkaar te vergelijken, maar beiden spelen de komende tien tot vijftien jaar in de top. Ze hebben allebei veel kwaliteiten. Fysiek sterk, erg snel... Ze zijn ook bescheiden en hardwerkende jongens, daarom is het mooi om te zien dat ze succesvol zijn."

Thomas Tuchel heeft geen verklaring voor het matige spel van PSG. "Eerlijk, ik weet het niet", zo wordt de trainer geciteerd in de Franse media. "Met name in de eerste helft hadden we veel moeite. Er was geen intensiteit, we speelden zonder agressie. We wonnen geen ballen en onze counters waren ook slecht. Ik heb geen idee hoe dit komt. We hadden wellicht niet de juiste instelling. Ik had vóór de wedstrijd al een apart gevoel. Doorgaans draaien we harde muziek in de kleedkamer en is iedereen druk bezig, maar dat was nu niet het geval. Het was naar mijn mening te rustig."