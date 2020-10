‘Hij is om onbegrijpelijke redenen volkomen buiten beeld bij Ten Hag’

Antony doet woensdag niet mee als Ajax het in de Champions League opneemt tegen Liverpool. Erik ten Hag wilde dinsdag op de persconferentie niet ingaan op de reden van de absentie van de twintigjarige Braziliaan, maar gaf wel aan dat de aanvaller 'niet fit' was. Ajax-watcher Mike Verweij denkt dat Antony besmet is met het coronavirus. Tegelijkertijd deelt Verweij zijn verbazing dat Lisandro Martínez zo weinig minuten maakt bij Ajax dit seizoen.

"Corona? Dat is nog niet bevestigd", zegt de journalist van De Telegraaf in een video op de site van de krant over de situatie van Antony. "Maar Erik ten Hag en Dusan Tadic hadden interviews met de rechtenhouders en toen Ten Hag vertelde dat Antony er niet bij is. Daar schrok Tadic van. Het was net bekend geworden. Het kan eigenlijk niet anders dan dat net de uitslag van de coronatest bekend is geworden."

"Hou me ten goede. Het is niet officieel bekend en bevestigd, maar het heeft er alle schijn van dat het inderdaad corona is", aldus Verweij, die verwacht dat Tadic in de spits gaat spelen tegen Liverpool en David Neres en Quincy Promes op de flanken. Davy Klaassen, Mohammed Kudus en Ryan Gravenberch zullen volgens de verslaggever op het middenveld spelen. Verweij vindt het opvallend dat Martínez opeens minder in beeld is bij Ten Hag.

"Hij heeft het vorig seizoen heel goed gedaan. Hij heeft in de competitie 24 van de 25 wedstrijden gespeeld. Hij is dit jaar, om onbegrijpelijke redenen, volkomen buiten beeld. Ten Hag ziet kennelijk geen middenvelder meer in hem, maar een verdediger. Dan is hij denk ik de stand-in van Daley Blind of Nicolás Tagliafico als hem iets overkomt. Voorlopig moet hij zich tevredenstellen met een plek op de bank. Misschien dat hij tegen Liverpool als verrassing uit de hoge hoed komt of invalt, maar ik denk dat hij voorlopig niet in de plannen van Ten Hag voorkomt", concludeert Verweij.