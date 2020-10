Feyenoord noteert miljoenenverlies door uitblijven van grote transfers

Feyenoord heeft het boekjaar 2019/20 ondanks de gevolgen van de coronacrisis afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van 500.000 euro, zo blijkt uit de jaarcijfers die de Rotterdammers via de officiële kanalen bekendmaken. Daar tegenover staat echter ook een verlies van 6,7 miljoen euro, aangezien de transferbalans door het uitblijven van een uitgaande transfer 8,8 miljoen euro negatief bedroeg.

De omzet van Feyenoord steeg ten opzichte van het boekjaar 2018/19 van 70,8 miljoen euro naar 73,4 miljoen euro, terwijl de bedrijfslasten 72,9 miljoen euro bedroegen. Daardoor noteert Feyenoord een positief bedrijfsresultaat van 500.000 euro. Mede doordat het resultaat op transfers 8,8 miljoen euro negatief is, noteert Feyenoord uiteindelijk een netto resultaat van 6,7 miljoen euro negatief. Het eigen vermogen van de Rotterdammers bedraagt per 30 juni 2020 18,6 miljoen euro, waardoor Feyenoord het KNVB financieel ratingsysteem (FRS) tot de financieel gezonde clubs behoort.

“We hebben de selectie bewust bij elkaar gehouden en dus geen afscheid willen nemen van onze belangrijkste en meest getalenteerde spelers. Ook is er bescheiden geïnvesteerd in talentvolle jonge spelers. Door hen aan te trekken en te behouden hopen we sportief succes te behalen. Wat uiteindelijk dan ook weer leidt tot meer inkomsten en hogere transfersommen in de komende jaren”, zo licht financieel directeur Pieter Smorenburg toe op de website van Feyenoord.

"Dat we ondanks het afgebroken sportieve seizoen toch nog een plus in de operatie hebben kunnen noteren, is een compliment aan de organisatie", zo gaat Smorenburg verder. "Maar zeker onze trouwe achterban verdient hiervoor de credits. Zowel de supporters als onze zakelijke relaties hebben Feyenoord enorm geholpen door massaal af te zien van de compensatie voor niet-gespeelde wedstrijden. Mede daardoor hebben we het negatieve financiële effect van corona voor dit boekjaar nog enigszins beperkt kunnen houden tot 2,5 miljoen euro. We zijn daar enorm dankbaar voor!"

Smorenburg is door de onzekerheden die de coronacrisis met zich meebrengen voorzichtig over boekjaar 2020/21. “De toekomst laat zich dezer dagen helaas nog slechter voorspellen dan normaal. Maar we zijn een flexibele, strijdlustige en nog steeds gezonde organisatie. Door alle zeilen bij te zetten, onder meer door loonoffers van alle medewerkers, doen we er alles aan deze periode zo goed mogelijk door te komen.”