Ziyech glundert na feit van verslaggever: ‘Het is natuurlijk een droom’

Chelsea en Sevilla begonnen hun Champions League-campagne dinsdagavond met een 0-0 gelijkspel. Bij the Blues kwam Hakim Ziyech na een uur spelen als invaller binnen de lijnen, terwijl Luuk de Jong een basisplaats had bij de bezoekers. Ziyech speelde daarmee zijn vijftigste Europese wedstrijd, een mijlpaal waarmee hij na afloop door een verslaggever van beIN Sport wordt geconfronteerd.

“Het was een moeilijke wedstrijd, we wisten vooraf dat Sevilla een goede ploeg is met kwaliteit aan de bal. Ze hebben vorig jaar de Europa League gewonnen. Het was moeilijk om de ruimte te vinden. Al met al hebben we een punt, daar kunnen we niet direct tevreden mee zijn”, zo analyseert Ziyech het doelpuntloze gelijkspel tegen Sevilla. Hij krijgt vervolgens de vraag hoe het hem tot dusver bevalt bij Chelsea. Ziyech maakte afgelopen weekeinde in het duel met Southampton (3-3) zijn officiële debuut in Engelse dienst, nadat hij enkele weken uit de roulatie was met een knieblessure.

“Het is voorlopig goed voor me. Ik wil vooral voetballen, want ik heb er een aantal weken uit gelegen. Alles is nieuw, dus ik moet nog aan bepaalde dingen wennen. Maar ik leg geen druk op mezelf en weet wat ik moet doen. De verstandhouding met mijn ploeggenoten is goed, ze hebben ervoor gezorgd dat ik me thuis voel”, benadrukt Ziyech. “Ik ben er nog niet, want ik heb lange tijd geen wedstrijden gespeeld. De blessure kwam op een ongelukkig moment. Ik probeer rustig te blijven en dan komt alles vanzelf wel.”

De verslaggever van beIN Sport sluit af met de constatering dat Ziyech tegen Sevilla zijn vijftigste Champions League-wedstrijd speelde. Het was overigens niet zijn vijftigste Champions League-wedstrijd, maar de teller met Europese duels bereikte dinsdagavond wél de vijftig. “Vijftig? Het is natuurlijk een droom voor iedereen om in de Champions League te spelen”, reageert Ziyech. “Ik ben er blij mee dat dit alweer de vijftigste wedstrijd was.”

De Jong spreekt na afloop van het treffen op Stamford Bridge van een ‘tactische wedstrijd’. “Beide ploegen verdedigden goed. Er werden weinig kansen weggegeven. Al met al vond ik dat wij het betere van het spel hadden, maar we konden niet tot grote kansen komen. Aan de andere kant hebben we ook weinig kansen weggegeven. We hebben goed gespeeld tegen een goede tegenstander, daar mogen we trots op zijn. Met een punt op Stamford Bridge beginnen we goed aan de Champions League.”

De Nederlandse spits van Sevilla stond in Londen tegenover Thiago Silva, die Paris Saint-Germain afgelopen zomer verruilde voor Chelsea. “Hij is een goede verdediger, met heel veel ervaring. Thiago Silva is altijd een van de beste verdedigers geweest in Europa, dat neemt hij nu mee naar Chelsea. Er waren veel goede duels, dit is het niveau waarop ik wil spelen: op het hoogste niveau tegen de beste verdedigers.”