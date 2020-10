Vermoedelijke opstellingen Ajax - Liverpool: Klopp mist grote namen

Ajax begint het Europese seizoen vanavond om 21.00 uur met een loodzware wedstrijd tegen Liverpool. Erik ten Hag sprak dinsdag tijdens de persconferentie met veel respect over de Premier League-club en noemde de tegenstander zelfs ‘de beste ploeg ter wereld’. Zonder de geblesseerde Virgil van Dijk missen the Reds hun grote leider in de achterhoede, maar desondanks nemen de Amsterdammers de rol van underdog in bij de start van de groepsfase van de Champions League.

“Als je eerst de Champions League en een jaar later de Premier League wint, dan toon je aan dat je de beste ploeg van de wereld bent”, zei Ten Hag dinsdag tijdens het persmoment. Afgaand op die feiten is die uitspraak begrijpelijk, maar kijkend naar de resultaten van Liverpool de afgelopen weken houdt het bij het team van manager Jürgen Klopp niet over. Het bekende gezegde luidt: je bent zo goed als je laatste wedstrijd. In dat geval blijkt dat ook de ‘beste ploeg ter wereld’ niet onverslaanbaar is. Afgelopen zaterdag moest de regerend kampioen van Engeland genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel tegen Everton, terwijl de wedstrijd voorafgaand aan de interlandperiode met liefst 7-2 werd verloren van Aston Villa. Uit deze uitslagen zal Ajax moed willen putten op weg naar de krachtmeting in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax – Liverpool is een affiche dat de Amsterdammers vorig jaar graag gespeeld hadden. In aanloop naar de wedstrijd van vanavond gingen de gedachten tijdens de persconferentie weer even terug naar het seizoen 2018/19, waarin Ajax in de halve finale van de Champions League tegenover Tottenham Hotspur stond. De Amsterdammers wonnen met 0-1 in Londen en stonden in de return voor eigen publiek na 45 minuten spelen met 2-0 voor. Door de hattrick van Lucas Moura ging het mis en speelde niet Ajax maar Tottenham tegen Liverpool in de finale. “Dat had toen de finale moeten zijn”, aldus aanvoerder Dusan Tadic, die Ajax een goede kans had gegeven tegen Liverpool. “In finales is het altijd - over één wedstrijd - fiftyfifty. Maar nu is het een andere wedstrijd. We willen altijd mooie wedstrijden tegen grote ploegen spelen. Maar wij zijn ook een grote ploeg. Daarom wordt het een mooie wedstrijd om te zien.”

Ten Hag over spitspositie tegen Liverpool: 'Dat is jouw conclusie'

Liverpool-manager Klopp sprak dinsdag met veel respect over Ajax. "Ajax is een topclub. Ook als ze in Engeland zouden spelen zouden ze het goed doen. Maar ze spelen in Nederland en ik hou van de Eredivisie”, aldus de Duitse trainer. "Ze hebben een hele goede jeugdopleiding. Wanneer ze spelers verkopen, staan de volgende alweer klaar. Het is een prachtige club met een geweldige uitstraling, een goede coach en veel talent. Na die halve finale hebben ze opnieuw een topteam.” Klopp liet zich maar kort uit over Ajax, want de meeste vragen die hij van de journalisten kreeg gingen over de blessure van Van Dijk. “Is er iemand geïnteresseerd in de wedstrijd van morgen?", vroeg hij zich daarom hardop af. Over Van Dijk: “Zulke dingen gebeuren, maar het had niet mogen gebeuren. De scheidsrechter zag het niet, terwijl hij het beste zicht had. Het is moeilijk hiermee om te gaan.”

Georiginio Wijnaldum ging uitgebreid in op de blessure van Van Dijk. De mandekker kreeg zaterdag tegen Everton een wilde tackle te verwerken van doelman Jordan Pickford en ontkomt niet aan een knieoperatie. Naar verwachting staat hij ruim een halfjaar aan de kant. “We zijn er kapot van. Ik heb die nacht niet geslapen. En dat geldt denk ik voor de meeste jongens", aldus Wijnaldum. “Ik geloof niet dat het de intentie was om Virgil te blesseren, maar we maken het de laatste jaren veel meer mee tegen Everton. Ze gaan veel te ver.” In de derby gingen spelers van Everton zaterdag meerdere keren over de schreef. Vlak voor tijd werd Richarlison met rood van het veld gestuurd na een overtreding op Thiago. Wijnaldum noemt de manier waarop de Braziliaanse spits zijn ploeggenoot blesseerde ‘smerig’.

Blessures

Bij Ajax is het wegvallen van Antony een groot gemis. De Braziliaanse buitenspeler heeft zich in zijn eerste maanden in Amsterdam snel aangepast en leek klaar voor een basisplaats tegen Liverpool. Dinsdag meldde Ten Hag dat de Braziliaanse buitenspeler ‘niet fit’ is. Meer mocht hij over die situatie niet zeggen. In de media gaan geruchten de ronde dat Antony besmet is met het coronavirus en daarom zijn debuut in de Champions League niet kan maken. Ook Jurriën Timber is er niet bij. Op deze twee spelers na beschikt Ten Hag over een fitte selectie.

De zorgen aan de kant van Liverpool zijn groter. Het gemis van Van Dijk is groot; de 29-jarige Oranje-international is de absolute leider in de achterhoede en speelde sinds zijn komst in 2018 bijna alle wedstrijden. In het hart van de verdediging beschikt Klopp ook niet over Joel Matip. De centrumverdediger is niet fit genoeg om te spelen en is daarom niet mee naar Amsterdam gereisd. Ook de Braziliaanse sluitpost Alisson is nog altijd niet inzetbaar. Hij staat al weken aan de kant met een schouderblessure. Alex Oxlade-Chamberlain is er vanwege een knieblessure niet bij, terwijl Thiago eveneens niet inzetbaar is. De Spaans international is niet ongeschonden uit de strijd met de the Toffees gekomen.

Vermoedelijke opstellingen

Ten Hag lijkt weer te gaan kiezen voor Tadic in de punt van de aanval. In de Eredivisie posteert de trainer zijn captain liever op de linkerflank, maar in Europees verband heeft de Servische aanvaller zich bewezen als een uitstekende spits. “Tegen ploegen die hoog druk op ons zetten, is het Dusans kwaliteit om zich aanspeelbaar te maken, de bal bij zich te houden en om een goede voortzetting te geven om zo de aanval in stelling te brengen”, zo legde Ten Hag dinsdag uit. “In de Eredivisie is het niet zo dat we vaak onder druk komen. Dan heeft hij veel rendement als hij vanaf de linkerkant tot voorzetten en slimme passes kan komen. En van daaruit heeft hij ook veel scorend vermogen”, aldus de trainer, die niet wilde bevestigde dat Tadic in de spits start.

Noussair Mazraoui leek zondag tegen sc Heerenveen (5-1) licht aangeslagen en in de tweede helft werd hij vervangen door Sean Klaiber. Zijn wisselbeurt was uit voorzorg en de rechtsback kan vanavond gewoon aan de aftrap verschijnen. Door de ruime voorsprong tegen de Friezen kon Ten Hag het zich veroorloven om spelers als Daley Blind en Tadic vroegtijdig naar de kant te halen en wat rust te gunnen voor het duel met Liverpool. David Neres begon zondag voor het eerst sinds lange tijd weer vanuit de basis. De Braziliaanse buitenspeler raakte vorig jaar geblesseerd in de groepsfase van de Champions League tegen Chelsea. Hij hield het tachtig minuten vol en lijkt zich opnieuw op te kunnen maken voor een basisplaats nu Antony er niet bij is.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Kudus, Klaassen, Gravenberch; Neres, Tadic, Promes

Vermoedelijke opstelling Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Keïta, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané