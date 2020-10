Wijnaldum is het zat en haalt uit: ‘Stupid! Het interesseert hem gewoon niet’

Georginio Wijnaldum baalt enorm van de zware blessure van Virgil van Dijk. De centrale verdediger van Liverpool viel zaterdag tijdens de derby tegen Everton (2-2) in de beginfase uit na een charge van Jordan Pickford en moet minimaal een halfjaar revalideren. "De manier waarop Pickford inkwam is gewoon stupid", zegt de middenvelder op een persconferentie, voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Ajax woensdagavond.

"Ik begrijp dat hij niet de bedoeling had om Virgil zwaar te blesseren. Maar als je zo inkomt, dan weet je dat het zo kan eindigen. Maar het interesseerde hem gewoon niet wat na de tackle de gevolgen zouden zijn", aldus Wijnaldum, die aangeeft dat Everton veel te hard speelt tegen de aartsrivaal. "Het gebeurt vaak als we tegen Everton spelen. Hun spelers gaan veel te ver. Ja, het is een derby en daarin kan je soms over het randje gaan. Maar dit slaat nergens op. We zijn er kapot van. Iedereen heeft er slecht van geslapen. Het is moeilijk te accepteren."

In Engeland spreekt men SCHANDE van deze charge op Virgil van Dijk! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

"Niet alleen Pickford ging te ver, ook Richairlison bij Thiago. Dat was ook gemeen. Dit kunnen wij niet accepteren", stelt Wijnaldum, die in gesprek met De Telegraaf verder vertelt over de situatie van Van Dijk. "Hij is een leider, binnen en buiten het veld. Gek genoeg kon je dat leider zijn recent heel goed zien toen we met Nederland in een leeg stadion tegen Polen speelden. De camera's en microfoons registreerden alles wat hij deed en vooral zei tijdens de wedstrijd. Virgil is altijd aan het coachen."

De eerste wedstrijd van Liverpool zonder Van Dijk de komende tijd is de confrontatie met Ajax in de Champions League. Wijnaldum kijkt uit naar het duel met de Amsterdammers. De Oranje-international baalt dat er geen publiek aanwezig mag zijn vanwege de coronapandemie. "Mijn eigen familie en vrienden kunnen er ook niet bij zijn. Maar ach, we hebben na het voorjaar een tijdje helemaal niet kunnen voetballen. We zijn al blij dat we kunnen spelen."