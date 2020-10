Klaassen verbaasd over spelopvatting: ‘Daar dacht de rest anders over’

Davy Klaassen keerde onlangs na drie jaar terug bij Ajax. De 27-jarige middenvelder was in het buitenland actief voor Everton en Werder Bremen, maar kon een terugkeer naar Nederland niet afwijzen toen Ajax zich drie weken voor het sluiten van de deadline meldde. "Ik had zó sterk het gevoel: Ik wil gewoon voor Ajax spelen, klaar", zegt Klaassen in gesprek met Voetbal International.

De periode bij Everton verliep slecht, zo erkent de middenvelder. Klaassen kwam nog wel tot zestien wedstrijden in de hoofdmacht van the Toffees, maar een groot gedeelte van het seizoen 2017/18 zat hij niet bij de wedstrijdselectie. De zestienvoudig Oranje-international was na dertien jaar Ajax gewend op een bepaalde manier naar voetbal te kijken en vertelt dat hij in Engeland te maken kreeg met een andere visie en een ander systeem.

"Bij Everton was het voetballende aspect aanvankelijk ook het uitgangspunt, maar als het even twee keer niet loopt, dan gaat gewoon de bal de lucht in en gebeurt het op een andere manier. In het begin dacht ik echt: Ja, maar jongens, we kunnen het toch gewoon voetballend oplossen en op die manier afdwingen? Daar dacht de rest anders over, en dan moet je het als speler ook los kunnen laten."

"Dat heb ik wel echt in Engeland geleerd, de andere manier van beleving hoe je tot een resultaat moet komen, en daar heb ik vervolgens in Duitsland veel aan gehad", doelt Klaassen op zijn twee jaar bij Werder Bremen. De middenvelder ziet grote verschillen tussen de Bundesliga en de Eredivisie. "Er zit meer tempo in het spel in Duitsland. En je komt ook weer uit bij het resultaat. Dat blijft toch een belangrijk verschil in denken tussen Nederland en het buitenland. Hier willen eigenlijk alle teams leuk en verzorgd voetballen, maar over de grens is dat veel minder een maatstaf."

Woensdagavond speelt Klaassen weer Champions League-voetbal als Liverpool op bezoek komt. De middenvelder heeft de voorbije jaren genoten van de prestaties van Ajax op Europees niveau. "Die avonden heb ik echt als supporter beleefd. Niet zozeer dat ik als een gek door de kamer rende, maar ik kon me wel steeds verheugen op een avond als Ajax in de Champions League speelde. Het was mooi om te zien, qua uitslagen, maar vooral ook de manier waarop het gebeurde. Het sterke en warme gevoel bij Ajax is ook altijd gebleven en dat merkte ik goed tijdens die avonden."