Derksen fileert ‘waardeloos’ Ajax-duo: ‘Bijna vloeken tegen het voetbal’

Ajax begint woensdagavond aan de Champions League-campagne met een thuiswedstrijd tegen Liverpool. Johan Derksen en Wim Kieft analyseren in de studio van Veronica hoe trainer Erik ten Hag zijn elftal tegen de regerend kampioen van Engeland binnen de lijnen kan brengen. Er klinken echter weinig positieve woorden over een eventueel middenveld met Edson Álvarez en Lisandro Martínez.

“Ze waren er vorig jaar relatief dicht bij om de poulefase te overleven, met Valencia en Chelsea. Dat zal het doel zijn. Ik heb Atalanta afgelopen week zien voetballen. Dat viel niet mee, hoor. Dat is wel een moeilijke ploeg. Liverpool is iets te hoog gegrepen, dus daar moet je je op gaan richten. Salah, Mané, Firmino: geweldig elftal”, zo begint Kieft de voorbeschouwing op het duel tussen Ajax en Liverpool. Presentatrice Hélène Hendriks vraagt zich af hoe Ajax zal gaan spelen in het eerste groepsduel van de Champions League.

“Zoveel mogelijkheden heeft hij niet, je blijft in de verdediging met mensen zitten die het hele jaar in de Eredivisie spelen en nauwelijks serieuze tegenstand krijgen”, antwoordt Derksen. “Die worden nu voor het eerst in lange tijd geconfronteerd met aanvallers van wereldtop. Ik ben benieuwd hoe die zich gedragen in de duels. Normaal gesproken wordt Ajax onder de voet gelopen, maar ze hebben me al een paar jaar verbaasd tegen hele sterke tegenstanders. Ze blijven met goed positiespel heel goed op de been en ik denk dat ze nooit van Liverpool kunnen winnen, maar ik laat me graag weer verrassen.”

Hendriks vraagt zich af of het elftal van Ajax ‘beter in elkaar valt’ met Davy Klaassen, die in het slot van de transferwindow terugkeerde in Amsterdam. “Je kan hem er blindelings in zetten, hij weet hoe er gevoetbald wordt”, zegt Kieft. “Het ligt natuurlijk niet bij Klaassen, want de vraag is hoe hij zijn middenveld gaat bezetten tegen een ploeg die zo enorm goed is in omschakelen. Als je met Gravenberch en Kudus gaat spelen... Kudus heeft nog nooit op dit niveau gespeeld en Gravenberch heeft nog weinig ervaring. Ik denk dat hij defensieve zekerheid gaat inbouwen, Álvarez of Martínez heb je ook nog achter de hand.”

“Dat vind ik bijna vloeken tegen het voetbal, als je hele goede spelers tot je beschikking hebt”, zo reageert Derksen op de suggestie van Kieft om Martínez of Álvarez op te stellen. “Die twee zijn waardeloze aankopen, die voegen helemaal niets toe. Martínez is een hele gewone voetballer. Daley Blind zou ik wel voor het evenwicht op het middenveld willen hebben, dat is een verstandige en rustige jongen. Ik denk hij toch in het centrum gaat spelen en zij krijgen het moeilijk, want de centrumverdedigers zijn niet zo snel en niet zo sterk in de lucht. Dat is op dit niveau een kwetsbaar centrum.”

“Het is niet verstandig als de backs over de vleugelspelers heen gaan en de achterlijn bij de tegenstander willen halen, want dan vallen er gaten en zijn ze weg. Of Ajax moet inzakken? Ze moeten een beetje doen wat Dick Advocaat met Feyenoord doet, dat ze op een kleine ruimte moeten gaan spelen. Daar is Liverpool minder bedreven in”, besluit Derksen. Ajax en Liverpool trappen woensdagavond om 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA.