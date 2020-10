Ronald Koeman verklapt niets na 5-1 zege: ‘Laat hem lekker dromen’

Barcelona herstelde zich dinsdagavond uitstekend van de nederlaag van afgelopen weekeinde. Drie dagen na het 1-0 verlies van Getafe zegevierde het team van trainer Ronald Koeman met 5-1 over het Hongaarse Ferencvaros in het eerste groepsduel van de Champions League. Het duel in het Camp Nou had alles: de eerste goal van Lionel Messi in bijna een maand tijd, een schitterende treffer van Ansu Fati na dito voorbereidend werk van Frenkie de Jong, een rode kaart voor Gerard Piqué en het eerste doelpunt van Pedri als Azulgrana.

“Het systeem hangt van de kwaliteit van de spelers af”, gaf Koeman als antwoord op de vraag waar hij zijn keuzes van laat afhangen. “We kunnen met twee controleurs spelen, met een tien en buitenspelers. Er is in dat opzicht de nodige concurrentie. Vandaag heeft Miralem Pjanic gespeeld, een voetballer die een achterstand had ten opzichte van de rest toen hij hier kwam. En nu is hij bijna honderd procent en een concurrent voor Sergio Busquets en De Jong. Dat weet iedereen.”

Koeman kan zich nu gaan focussen op de Clásico tegen Real Madrid. “Ik maak mij geen zorgen over die wedstrijd”, benadrukte de Nederlander vier dagen voor de clash met de aartsrivaal in het Camp Nou. “We hebben vandaag goed gespeeld. Het koste ons enige moeite om in de wedstrijd te komen. Soms komen we in de problemen als we in een lager tempo gaan spelen én de tegenstander het spel laten maken. Als wij echter het spel dicteren, zijn we heel goed. Ik heb een geweldig Barcelona in de eerste twintig minuten van de tweede helft gezien. De manier waarop we met een man minder hebben gespeeld, is prijzenswaardig. We hebben het uitgehouden én doelpunten gemaakt.”

Fati behoorde niet voor het eerst dit seizoen tot de betere spelers van Barcelona en ook Pedri beschaamde het vertrouwen van Koeman niet. De zeventienjarige Spanjaard kwam na ruim een uur spelen in het veld en maakte in zijn debuut in de Champions League ook meteen zijn eerste goal als Azulgrana. “We mogen blij zijn met de manier waarop deze twee spelers zich ontwikkelen. Iedereen weet hoe jong ze zijn. Pedri levert altijd wel een bijdrage vanwege zijn spel, of zijn slimheid of zijn natuurlijkheid. We zijn blij en niet alleen daarom. Ze gaan een geweldige toekomst bij Barcelona tegemoet.”

Het ligt voor de hand dat Fati zaterdag tegen Real Madrid start, maar Koeman wilde voorlopig niets prijsgeven. “Laat hem lekker dromen en we zien wel of hij speelt. Ik zit daar nu niet aan te denken”, benadrukte de trainer. “Ik heb dat al tegen mijn spelers gezegd: we leven van wedstrijd tot wedstrijd. Vanaf morgen ligt de focus op Real Madrid.” Antoine Griezmann, een van de meest teleurstellende Azulgrana tot dusver dit seizoen, kwam niet van de bank af. “Wat dat voor zaterdag betekent? Helemaal niets. Vandaag heb ik voor Trincao gekozen en daarna kwam Ousmane Dembélé in het veld om het elftal meer snelheid en diepgang te geven”, legde de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal uit.

“Het zijn voetballers die minuten moeten maken om in topvorm te geraken. Zowel Pedri als Ousmane heeft gescoord en daar ben ik als trainer heel blij mee. Ze winnen aan ritme en intensiteit en dat is goed voor iedereen.” De rode kaart voor Gerard Piqué, voor het vasthouden van Tokmac Nguen in het strafschopgebied, bij een stand van 3-0 vond Koeman zonde. “Ik denk eerlijk gezegd dat het een te zware straf was. Maar we zullen het moeten accepteren. Ik heb hoe dan ook veel vertrouwen in Ronald Araújo. Hij haalt een uitstekend niveau en ik weet dat hij zonder problemen zowel Piqué als Clément Lenglet kan vervangen. Wat dat betreft maak ik mij helemaal geen zorgen.”