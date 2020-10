Frenkie de Jong imponeert: ‘Veelzeggend dat Fati hem op deze manier bedankt’

Frenkie de Jong heeft dinsdagavond een goede indruk achtergelaten op de kranten in Spanje. Drie dagen na zijn waarschijnlijk minste wedstrijd van het seizoen in het tenue van Barcelona, de 1-0 nederlaag in het LaLiga-duel met Getafe, speelde de middenvelder annex Oranje-international uitstekend in de eerste groepswedstrijd tegen het Hongaarse Ferencvaros in het kader van de Champions League: 5-1. De Nederlander, die negentig minuten speelde, werd na afloop vooral geprezen vanwege zijn heerlijke assist op Ansu Fati.

“De Jong maakte in de laatste meters een geweldige indruk”, klinkt het bij Marca. “Vlak voor rust betekende een één-twee tussen de Nederlander en Fati het tweede doelpunt van de Catalanen. Voor de rest: een discrete wedstrijd.” De manier waarop Fati de Nederlander bedankte, met gevouwen handen, is volgens de meest verkochte sportkrant van Spanje hoe dan ook veelzeggend. “Wat een schoonheid van een assist. Het zegt veel over de manier waarop De Jong de bal meegaf als Fati hem op deze manier bedankte.”

De hoogste beoordeling van Sport is voor Lionel Messi: een negen. Daarna komen zowel De Jong als Fati met een acht. “Een goede wedstrijd van de Nederlander, die een geweldige assist op Fati gaf en met een reactie leek te komen na een aantal matige wedstrijden. Hij was dynamisch en bood zich bij zijn ploeggenoten aan als oplossing”, vat de Catalaanse sportkrant de verrichtingen van de Nederlander samen. El Periódico geeft de ex-Ajacied een zeven, net als Neto, Philippe Coutinho en Messi. Alleen Trincao en Fati krijgen met een acht een hogere beoordeling voor hun prestaties.

FRENKIE DE JONG WAT EEN ASSIST ?????? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 20 oktober 2020

De individuele analyses van Mundo Deportivo zijn doorgaans bijzonder summier en dat is ook dinsdagavond niet anders. “Het spel van Barcelona begon bij de voeten van de Nederlander. Hij gaf een uitmuntende assist aan Fati en speelde dichter bij het strafschopgebied van de tegenstander.” AS was onder de indruk. “Een exponentiële groei van De Jong ten opzichte van zijn wedstrijd tegen Getafe. Zijn assist op Fati is het waard om nog eens 1001 keer te bekijken. Met een tweedelige passer verzon hij een geniale pass op Fati, die in één keer raak schoot zonder dat de bal de grond raakte. Dit is het niveau dat van De Jong bij Barcelona wordt verwacht”, benadrukt het Madrileense dagblad.

ElDesmarque geeft De Jong een zeven en dat cijfer krijgen Trincao, Coutinho en Messi ook. Alleen Fati scoort hoger met een negen. “De Nederlander was zeer actief en had veel zin om zijn kwaliteiten tentoon te spreiden. Hij wrong zich tussen de centrale verdedigers in, bouwde van achteruit op en doorbrak de linies van Ferencvaros van waaruit druk werd gezet met zowel goede passes als de verdeling van spel. En als kers op de taart: een zeer goede pass voorafgaand aan het doelpunt van Fati.”