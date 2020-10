Ziyech kan stempel niet drukken op boeiend gevecht tussen Chelsea en Sevilla

De eerste groepswedstrijd in de Champions League tussen Chelsea en Sevilla is dinsdagavond geëindigd in een doelpuntloos gelijkspel (0-0). The Blues en los Rojiblancos maakten er in Londen een waar voetbalgevecht van, waarin geen van beide ploegen wist te profiteren van de diverse gecreëerde kansen. Manager Frank Lampard gunde Hakim Ziyech een half uur speeltijd bij Chelsea. Daarin kwam de hangende rechtsbuiten nauwelijks in het stuk voor. Ook het andere duel in Groep E, dat tussen Stade Rennes en FK Krasnodar, eindigde in een gelijkspel: 1-1.

Chelsea - Sevilla 0-0

In de eerste helft op Stamford Bridge was sprake van een gelijk opgaande strijd. Nemanja Gudelj dacht in de achttiende minuut namens Sevilla te scoren, maar zag Edouard Mendy, die keepte in plaats van Kepa Arrizabalaga, van dichtbij redden op de kopbal. Chelsea gokte vooral op de snelheid van Timo Werner en werd daarmee na een half uur voor het eerst gevaarlijk. De Duitse spits kreeg de bal uit de kluts voor de voeten, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Bounou. Op slag van rust kreeg Werner een nog betere kans, maar hij mikte ditmaal van dichtbij naast.

Na rust kreeg Chelsea meer en meer het initiatief in handen. Sevilla liep meer en meer achteruit, maar wist te voorkomen dat de Londenaren hele grote kansen kregen. Kurt Zouma zag een kopbal gekeerd worden door Bounou, een gekruld schot van Werner onderging even later hetzelfde lot. Nadat Ziyech in de 64ste minuut in het veld kwam, werd juist Sevilla weer sterker. Een volley van Joan Jordán zeilde net over de goal van Mendy, terwijl Luuk de Jong een gevaarlijke kopbal via het lichaam van Reece James naast zag gaan. Ziyech werd op de rechterflank nauwelijks bereikt en trok enkele keren naar het centrum van het veld, maar kon ook vanaf daar zijn stempel niet drukken. Het enige wapenfeit van de ex-Ajacied was een hoge voorzet, die ver over Christian Pulisic heen zeilde.

Stade Rennes - FK Krasnodar 1-1

Tonny Vilhena startte in de basis bij FK Krasnodar, dat in de eerste helft vooral last had van Eduardo Camavinga. Het zeventienjarige toptalenten werd bij twee momenten gevaarlijk, maar zag zijn pogingen respectievelijk nipt over en op doelman Matvey Safonov gaan. In de tweede helft kreeg Rennes een penalty na een tackle van Kaio Pantaleão op de benen van Martin Terrier. De strafschop werd benut door Sehrou Guirassy: 1-0. Lang kon Rennes daar niet van genieten, want Cristian Ramírez maakte er drie minuten later met een hard schot vanbuiten de zestien 1-1 van. Sehrou Guirassy had de wedstrijd in blessuretijd in het voordeel van Rennes kunnen beslissen, maar mikte van dichtbij naast.