Frenkie de Jong schittert bij 5-1 zege van Barcelona; Immobile velt oude club

Barcelona is het nieuwe seizoen in de Champions League goed van start gegaan. In het eigen Camp Nou boekte de ploeg van Ronald Koeman dinsdagavond een 5-1 overwinning op de Hongaarse kampioen Ferencváros. Lionel Messi, Ansu Fati, Philippe Coutinho, Pedri en Ousmane Dembélé namen de doelpunten voor hun rekening. Sergiño Dest en Frenkie de Jong stonden negentig minuten op het veld. De enige smet voor Barcelona was de rode kaart voor Gerard Piqué, die volgende week ontbreekt tegen Juventus. In Groep F boekte Lazio een 3-1 zege op Borussia Dortmund, nadat Club Brugge eerder op de avond in dezelfde poule met 1-2 won van Zenit Sint-Petersburg.

Barcelona - Ferencváros 5-1

Barcelona leidde bij rust met 2-0, maar de ploeg van Koeman beleefde geen probleemloze eerste helft. Na twintig minuten werd Barcelona wakkergeschud door een kanonskogel van Isael tegen de lat: de Braziliaan werd in het strafschopgebied bereikt door Tokmac Nguen en probeerde de korte hoek te vinden, maar stuitte op de lat; doelman Neto was kansloos geweest als het schot iets lager was. Kort daarvoor was Messi aan de overzijde dicht bij de openingsteffer, toen de aanvaller zichzelf de ruimte verschafte voor een laag schot in de korte hoek. Doelman Dénes Dibusz reageerde attent.

FRENKIE DE JONG WAT EEN ASSIST ?????? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 20 oktober 2020

Na 26 minuten opende Messi alsnog de score. Vanaf de rechterflank dribbelde hij voorbij twee verdedigers, alvorens Adnan Kovacevic op het verkeerde moment zijn been uitschoof. Messi verdiende een penalty, die hij zelf benutte met een schot in de rechterhoek. Dibusz voorkwam met knappe reddingen dat Ansu Fati en Messi er 2-0 van maakten, maar was kansloos toen Fati het van dichtbij mocht proberen nadat hij door De Jong was gelanceerd. Een prachtig wippertje van de middenvelder stelde Fati in staat om de ruststand op 2-0 te bepalen.

In de tweede helft liep Barcelona uit naar 3-0 via Philippe Coutinho, na een fraaie assist achter het standbeen van Fati, maar daarna volgde een domper: Gerard Piqué trok de doorgebroken Nguen neer en kreeg een rode kaart, waardoor hij volgende week ontbreekt tegen Juventus; Ihor Kharatin scoorde vanaf de stip. Met tien man wist Barça de score alsnog op te voeren, want invaller Pedri maakte zijn eerste treffer voor zijn nieuwe club na een indrukwekkende sprint van Ousmane Dembélé aan de rechterflank. De Fransman bepaalde zelf de eindstand met een hoog schot op aangeven van Messi.

Lazio – Borussia Dortmund 3-1

Uitgerekend tegen zijn oude club, waarvoor hij uitkwam in het seizoen 2014/15, sloeg Immobile na vijf minuten toe. Lazio veroverde de bal diep op de helft van Borussia Dortmund, bouwde razendsnel een aanval op en opende de score. Immobile werd in het strafschopgebied gevonden door Joaquín Correa, nam rap aan en vond de rechterhoek. Halverwege de eerste helft vergrootte Lazio de marge met het nodige geluk; een indraaiende corner van Luiz Felipe werd door Joaquín Correa achter zijn eigen doelman Marwin Hitz gekopt. Borussia Dortmund stelde er weinig tegenover, maar vond twintig minuten voor tijd wel de aansluiting: Erling Haaland stond op de juiste plek na een voorzet van Giovanni Reyna en schoot vanaf een meter of elf in het dak van het doel. Jean-Daniel Akpa-Akpro bepaalde de eindstand echter op 3-1.