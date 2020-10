Chelsea verrast en schrijft Petr Cech (38) in voor Premier League

Petr Cech komt dit seizoen mogelijk nog in actie voor Chelsea. De 38-jarige oud-doelman zette een jaar geleden een punt achter zijn loopbaan als keeper, maar is door de club ingeschreven voor dit Premier League-seizoen. In geval van nood zou manager Frank Lampard een beroep kunnen doen op de voormalig topkeeper uit Tsjechië.

Chelsea wil niet voor verrassingen komen te staan met oog op het coronavirus. “Het is een voorzorgsmaatregel gegeven de ongekende omstandigheden met het coronavirus”, zo luidt de uitleg van de Engelse topclub. “Hij is ingeschreven als speler zonder contract.” Mochten de keepers van Chelsea onverhoopt niet inzetbaar zijn dit seizoen, dan kan Lampard aankloppen bij Cech.

Cech kwam in 2004 terecht bij Chelsea en groeide uit tot een clubicoon. Hij verdedigde in totaal elf jaar het doel op Stamford Bridge. Nadat hij zijn basisplaats verloor maakte hij in 2015 de overstap naar Arsenal. Na vier jaar voor the Gunners gespeeld te hebben besloot hij in 2019 een punt achter zijn carrière te zetten. Hij keerde terug bij Chelsea en bekleedt daar nu een bestuursfunctie.