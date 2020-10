Jürgen Klopp heeft geen medelijden met Ajax: ‘Waarom zou ik?’

Liverpool gaat woensdagavond op bezoek in de Johan Cruijff ArenA bij Ajax. De Amsterdammers raakten deze zomer met Hakim Ziyech, Sergiño Dest en Donny van de Beek opnieuw drie sleutelspelers kwijt. Liverpool is juist in de positie dat alle topspelers behouden kunnen worden, maar volgens manager Jürgen Klopp is er geen reden om medelijden te hebben met Ajax.

"Waarom zou ik medelijden hebben met Ajax?", vraagt Klopp zich af in gesprek met Ajax Life. "Als Ajax in de Engelse competitie speelde, zou het zich moeten versterken. Maar Ajax speelt in Nederland. Dat is een wezenlijk verschil en biedt heel andere uitdagingen, maar ook heel andere mogelijkheden. Ik houd trouwens van de Eredivisie."

Klopp is vol lof over de filosofie van Ajax. "Ze doen prachtige dingen met eigen jeugd. De opleiding is echt top, top, top. De spelers die uit de eigen jeugd komen, worden voor veel geld verkocht en het volgende talent staat alweer klaar. Daar hoef ik toch geen medelijden mee te hebben? Niemand hoeft dat! Ajax is een prachtige club, met een prachtige filosofie. En Erik ten Hag is een geweldige coach. Die combinatie maakt van Ajax een grote club. Al is de filosofie wel een beetje veranderd, voor zover ik kan nagaan: er staat meer ervaring op het veld. Dusan Tadic gehaald, enkele jongens keerden terug", doelt de Duitser ook op Daley Blind.

Volgens Klopp hoeft het vertrek van spelers als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt niet te betekenen dat Ajax niet meer ver kan komen in de Champions League. "De ambities van Ajax zijn er niet minder op geworden. En vergeet niet, Ajax stond in de halve finales en ja, daarna is de club wat spelers kwijtgeraakt, maar als ik zie over welke selectie het beschikt, staat er echt een topploeg en daar heb ik totaal geen medelijden mee. De filosofie van Ajax is een prachtige."