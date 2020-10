Noa Lang en Ruud Vormer van grote waarde in extremis tegen Zenit

Club Brugge is het nieuwe Champions League-seizoen van start gegaan met een 1-2 overwinning. Op bezoek bij Zenit Sint-Petersburg had de thuisploeg op basis van de tweede helft het meeste recht op de overwinning, maar door een laat doelpunt van de negentienjarige Charles De Ketelaere neemt de Belgische topclub drie punten mee naar huis. Noa Lang kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen en had samen met Ruud Vormer een aandeel in het winnende doelpunt van Club Brugge.

Belgisch international Hans Vanaken zorgde in de eerste helft voor het enige noemenswaardige moment. Vanuit een afgemeten voorzet van Ruud Vormer kopte de aanvallende middenvelder gevaarlijk op doel. De Russische keeper Mikhail Kerzhakov had een uitstekende redding in huis en voorkwam een achterstand. Na rust kwam het duel tot leven. Club Brugge had in aanvallend opzicht al voor een paar dreigende momenten gezorgd toen Emmanuel Dennis na ruim een uur spelen voor de 0-1 tekende. De achterhoede van Zenit verdedigde met man en macht door twee doelpogingen van De Ketelaere onschadelijk te maken. Zij hadden echter geen antwoord op de rebound van Dennis: 0-1.

Het antwoord van Zenit liet niet lang op zich wachten. De Russen speelden na de achterstand vol op de aanval en kregen kans na kans. Doelman Ethan Horvath hield zijn doel lange tijd schoon, maar had een kwartier voor tijd geen antwoord op een hard afstandschot van Dejan Lovren. De voormalig Liverpool-verdediger schoot op de paal, waarna de bal via het lichaam van de Club Brugge-keeper in het doel verdween. Zenit was niet tevreden met een gelijkspel en drukte door. De druk op de achterhoede van de Belgen groeide met de minuut.

Met nog een klein kwartier op de klok kwam Lang als invaller binnen de lijnen. De ex-Ajacied kon weinig laten zien in de minuten die hij kreeg, mede doordat Zenit de lakens uitdeelde en de beste kansen kreeg. De tijd tikte weg in het voordeel van de bezoekers, die genoegen leken te nemen met een punt. Diep in blessuretijd speelde Lang Vanaken vrij, die Vormer op zijn buurt de diepte instuurde. De Nederlands middenvelder zag De Ketelaere positie kiezen en bood hem een niet te missen kans: 1-2.