Cambuur laat niets heel van zwaar gehavend NAC en grijpt koppositie

NAC Breda is dinsdagavond tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. Op eigen veld ging het team van de nog altijd afwezige Maurice Steijn met 0-4 onderuit tegen SC Cambuur. Met twee doelpunten deed Giovanni Korte zijn oude club pijn. Het was de eerste wedstrijd die NAC speelde sinds de selectie in quarantaine moest vanwege meerdere positieve coronatesten. Door de overwinning neemt het team van trainer Henk de Jong de koppositie over van de Bredanaars in de Keuken Kampioen Divisie.

NAC kon dagenlang niet trainen vanwege de coronabesmettingen, waardoor het duel met Cambuur werd uitgesteld. Trainer Steijn is nog herstellende en ook verschillende spelers ontbraken dinsdag nog in de wedstrijdselectie. NAC moest het doen zonder Colin Rösler, Thom Haye, Lex Immers, Javier Noblejas, Jethro Mashart, Moïse Adiléhou, Nacho Monsalve en Roy Kortsmit. Op halve kracht had NAC weinig te in te brengen tegen Cambuur, dat veel te sterk bleek voor de gehavende ploeg uit Breda.

In de 38ste minuut belandde een kopbal van Jamie Jacobs op de paal, waarna Korte op de juiste plek stond om de 0-1 achter Nick Olij te schieten. Na een uur spelen werd de voorsprong van Cambuur verdubbeld. Middenvelder Mitchel Paulissen draaide weg bij de jonge NAC-verdediger Yassine Azzagari en schoot met links onhoudbaar binnen. De bezoekers zaten op rozen en slaagden erin om de marge op drie te brengen. Met zijn tweede van de avond zette Korte de 0-3 op het scorebord. De eindstand werd vlak voor tijd bepaald door Jamie Jacobs: 0-4.

Jong PSV - NEC 1-1

Op De Herdgang kwam het team van trainer Peter Uneken op slag van rust op voorsprong. De IJslandse spits Kristofer Kristinsson opende de score in de blessuretijd van de eerste helft. Hij werkte een voorzet in eerste instantie tegen de paal, maar vanuit de rebound scoorde hij alsnog. In de tweede helft verscheen NEC beter voor de dag en kreeg het kansen op de gelijkmaker. Deze viel uiteindelijk in de 86ste minuut en kwam op naam van Thomas Beekman. Nadat een inzet van Rangelo Janga via de lat terug het veld in kwam was het de invaller van NEC die scoorde.