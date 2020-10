Bruno Fernandes onder de indruk: ‘Ik weet hoe ze graag voetballen bij Ajax’

Bruno Fernandes heeft hoge verwachtingen van Donny van de Beek. De aanvallende middenvelder van Manchester United geldt als concurrent van de zomeraanwinst, maar wenst de van Ajax overgekomen Van de Beek het beste op Old Trafford. Fernandes is van mening dat Van de Beek nog meer kan laten zien dan hij tot dusver heeft gedaan; de Nederlander wacht nog op zijn eerste basisplek in de Premier League. Dinsdagavond begint hij ook in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain op de bank.

In de aanloop naar de kraker, die om 21.00 uur van start gaat in Parijs, wordt Fernandes gevraagd naar zijn oordeel over Van de Beek. "Hij komt van Ajax. Ik heb bij Sporting Portugal samengewerkt met Marcel Keizer, die ook de trainer van Donny is geweest bij Ajax. Ik weet hoe ze graag voetballen daar", reageert de Portugees. "Ze houden van één-tweetjes, de connecties tussen spelers... Tiki-taka-voetbal, om het zo te noemen."

"Donny is een van de jongens die het prachtige Ajax-voetbal speelde. Dat leren ze je al in de jeugdopleiding. Ze leveren veel goede spelers af aan de wereld", merkt de technicus op. "Ik hoop dat Donny veel voor ons zal betekenen en ik weet zeker dat hij dat kan. Natuurlijk heeft iedere spelers tijd nodig om te wennen bij een nieuwe club. Ik vind dat Donny het goed doet, maar hij kan nog veel beter worden voor ons. Hij wil ook veel beter worden."

Zelf heeft Fernandes in Parijs wel een basisplaats. Hij vormt een middenveld met Scott McTominay en Fred; door een spierblessure van Harry Maguire draagt Fernandes zelfs voor het eerst de aanvoerdersband bij Manchester United. "Ik denk dat iedereen een goed gevoel heeft over de wedstrijd. We kennen onze kwaliteiten", blikt hij vooruit. "We treffen een van de beste clubs ter wereld, maar wij hebben onze kwaliteiten en ik denk dat we het heel goed kunnen doen. Dat moet ook wel, want we willen zo goed mogelijk van start gaan in de Champions League."