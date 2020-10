Solskjaer verkiest jeugdexponent boven Van de Beek tegen PSG

Paris Saint-Germain gaat het nieuwe Champions League-seizoen om 21.00 uur van start met een thuiswedstrijd tegen Manchester United. De verliezend finalist van vorig seizoen moet het vanavond in Parijs doen zonder een aantal geblesseerden, maar grote namen als Kylian Mbappé en Neymar verschijnen gewoon aan de aftrap. Aan de kant van de bezoekers moet Donny van de Beek genoegen nement met een plek op de bank en hopen op een invalbeurt in het Parc des Princes.

Aan beide kanten ontbreken meerdere spelers om uiteenlopende redenen. Bij PSG ontbreken Juan Bernat, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Leandro Paredes en Marco Verratti. Aan de kant van de bezoekers zal manager Ole Gunnar Solskjaer vanavond geen beroep kunnen doen op Eric Bailly, Edinson Cavani, Mason Greenwood, Phil Jones, Jesse Lingard en Harry Maguire. Voor Ander Herrera is het een speciaal duel; de middenvelder begint aan de aftrap bij PSG tegen zijn voormalige werkgever. Mitchel Bakker zit op de bank bij de Franse topclub; Layvin Kurzawa krijgt de voorkeur op de linksbackpositie. Marquinhos is niet fit genoeg om te starten, maar zit wel op de bank.

Van de Beek verscheen als speler van Manchester United in de Premier League nog geen enkele keer vanaf de aftrap. De aankoop van maximaal 44 miljoen euro moest het in de Engelse competitie tot vier keer toe doen met een invalbeurt. Dinsdagavond heeft Solskjaer opnieuw geen plek voor hem op het middenveld. De trainer geeft de voorkeur aan Scott McTominay, Fred en aanvoerder Bruno Fernandes. De Portugese middenvelder neemt de band over van de afwezige Maguire. Ook Timothy Fosu-Mensah zit op de bank.

Opstelling Paris Saint-Germain: Keylor Navas; Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Danilo Pereira, Ander Herrera; Di María, Mbappé, Neymar

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Tuanzebe, Shaw, Telles; Fred, McTominay, Fernandes; Rashford, Martial