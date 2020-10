Manchester United geeft pijnlijk signaal aan man met 224 duels sinds 2011

Phil Jones en Sergio Romero komen voorlopig niet in actie in de Premier League. Het tweetal is door trainer Ole Gunnar Solskjaer niet opgenomen in de 25-koppige selectie van Manchester United voor het Premier League-seizoen. Hun absentie is geen grote verrassing, want Jones en Romero werden vorige week nog buiten de selectie voor de Champions League gehouden door Solskjaer.

De 25-koppige selectie is onderverdeeld in twee lijsten die Manchester United heeft moeten aanleveren: een lijst met homegrown spelers en een lijst met de overige spelers. Op de lijst van homegrown spelers prijken twaalf namen, onder wie Paul Pogba, Jesse Lingard, Marcus Rashford, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka en aanvoerder Harry Maguire.Timothy Fosu-Mensah. Een speler wordt als homegrown beschouwd als hij, ongeacht zijn afkomst, voor zijn 21ste verjaardag minstens drie volledige seizoenen doorbracht bij een club in Engeland.

Clubs moeten over een aantal homegrown spelers beschikken, want er mogen slechts zeventien spelers geregistreerd worden die van buitenaf komen. Manchester United heeft er dertien opgenomen, onder wie Donny van de Beek en Deadline Day-aankopen Alex Telles en Edinson Cavani. Er is dus geen plek voor Jones en Romero, die niet voorkomen in de sportieve plannen van Solskjaer. Voor de verdediger en de keeper wachten hooguit optredens in de EFL Cup en de FA Cup, maar in de Premier League en de Champions League zullen ze niet actief zijn.

Maandag schreef The Sun dat Jones in januari zou kunnen vertrekken. Vorig jaar verlengde de 28-jarige stopper zijn contract nog tot medio 2023; hij verdient wekelijks bijna 110.000 euro, exclusief bonussen. In de afgelopen seizoenen worstelde Jones met terugkerende kwalen aan de hamstring. De 27-voudig international van Engeland speelde zijn laatste wedstrijd voor Manchester United op 26 januari in de FA Cup tegen Tranmere Rovers (0-6 zege). In die wedstrijd kwam hij tot scoren.

Manchester United vraagt naar verluidt 20 miljoen pond voor Jones, omgerekend een kleine 22 miljoen euro. Hij speelt al sinds 2011 op Old Trafford en was goed voor 224 officiële optredens. Romero, die in 2015 overkwam van Sampdoria en tussen 2007 en 2011 uitkwam voor AZ, beschikt over een aflopend contract. Hij is gezakt in de pikorde nadat Dean Henderson door Solskjaer werd gepromoveerd tot tweede keeper achter David de Gea. Op de laatste dag van de transfermarkt leek de 33-jarige Argentijnse sluitpost op weg naar Everton, maar tot een transfer kwam het niet.

Enkele dagen na de mislukte transfer uitte Eliana Guercio, de vrouw van Romero, haar onvrede over de situatie. Zij vindt dat haar man de kans had moeten krijgen om na vijf jaar trouwe dienst te vertrekken. "Sergio Romero heeft hard voor de club gewerkt", betoogde Guercio op Instagram. "Hij mocht meejuichen bij de laatste prijs die ze wonnen (de Europa League, red.). Hij heeft het team geholpen om vier (halve) finales te bereiken. En toen moest hij op de bank plaatsnemen en verloren ze die wedstrijden allemaal. Het is tijd om hem weer de kans te geven te verkassen. RESPECT FOR ONCE!!!!"