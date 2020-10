Ten Hag kiest tegen Liverpool waarschijnlijk voor bekend strijdplan

Ajax strijdt woensdag in het kader van de Champions League tegen Liverpool. Het lijkt erop dat Dusan Tadic door Erik ten Hag weer als spits zal worden ingezet bij de confrontatie met the Reds. Waar de Servische aanvaller dit seizoen voornamelijk aan de linkerkant te zien is, zal hij in Europees verband waarschijnlijk als spits fungeren, zo valt op te maken uit de woorden van Ten Hag.

"In de Eredivisie worden wij niet zo vaak hoog onder druk gezet. Dan heeft hij veel rendement via de linkerkant met voorzetten. En dan heeft hij ook scorend vermogen", verklaart Ten Hag dinsdag op de persconferentie in aanloop naar de kraker tegen Liverpool over Tadic. De oefenmeester stelt dat het een ander verhaal is als de Amsterdamse club zich op het Europese podium meldt.

"Als er hoog druk wordt gezet, dan is de kwaliteit van Dusan om aanspeelbaar te zijn, de bal bij zich te houden en de aanval in stelling te brengen", vervolgt Ten Hag, die zijn opstelling nog niet wil prijsgeven. Tadic zelf heeft geen favoriete positie bij Ajax, zo verklaart hij op het perspraatje. "Ik vind alles goed, als je de bal maar krijgt. Je moet doen wat het beste uitkomt voor de ploeg."

Tadic liet eerder weten dat hij Ajax meer kansen toe had gedicht in de Champions League-finale van 2019 dan Tottenham Hotspur. Het waren echter de Londenaren die zich mochten melden in de eindstrijd na een 2-3 overwinning in de Johan Cruijff ArenA. "We zijn nu anderhalf jaar verder, veel spelers zijn vertrokken", aldus Tadic. "In finales is het altijd fifty-fifty. Of het nu lastiger is om Liverpool te verslaan? Dat weet ik niet. Het is een grote ploeg, maar dat zijn wij ook."

