Zidane lijkt sterspeler te sparen voor topper tegen Barcelona

Sergio Ramos is woensdag niet van de partij als Real Madrid het in de Champions League opneemt tegen Shakhtar Donetsk. De 34-jarige verdediger trainde dinsdag niet volledig mee en trainer Zinédine Zidane zegt dat de aanvoerder nog enige last heeft van een knieblessure. Het lijkt erop dat Real Ramos spaart voor de topper tegen Barcelona komende zaterdag in het Camp Nou.

"Hij heeft niet goed met ons mee kunnen trainen", zegt de Franse coach, die erkent dat het een klap voor Real is dat Ramos niet van de partij is woensdag. "We willen geen risico nemen. We moeten het afwachten, maar hij heeft niet normaal kunnen meedoen aan de training." Zidane weigert echter te beamen dat hij al bezig is met het duel met Barcelona. "Rouleren? We zijn nu bezig met de wedstrijd tegen Shakhtar, daarna kijken we pas verder."

Eden Hazard is ook niet opgenomen in de wedstrijdselectie. Zidane geeft aan dat het de goede kant op gaat met de Belgische aanvaller, die nog niet in actie is gekomen dit seizoen. "Hij staat weer op het veld. Zijn blessure was erger dan gedacht. Ik hoop dat we Eden snel weer in actie zien. En ik hoop vooral dat, als hij weer van de partij is, ook de rest van het seizoen tot mijn beschikking staat."

Real verloor afgelopen weekend met 0-1 van Cádiz. De Spaanse grootmacht kreeg de afgelopen dagen veel kritiek te verduren vanwege de blamage, maar Zidane zegt dat dat nu eenmaal bij een topclub hoort. "Dit team heeft altijd aangetoond dat het goed kan terugkomen in slechte tijden. Ik bedoel dat er altijd periodes zijn waarin het minder loopt. Ik ben ervan overtuigd dat we ons gaan herpakken."