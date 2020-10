Silberbaum biedt ongeboren kind een miljoenencontract

ADVERTORIAL – Daley Blind bracht deze week heugelijk nieuws naar buiten. De Oranje-international is al gezegend met een zoon en wordt volgend jaar voor de tweede keer vader. Toen dit nieuws naar buiten kwam gingen alle alarmbellen af bij multimiljonair Benny Silberbaum, beter bekend als de Zoooveel Money Man. Als Eurojackpots spending expert ziet hij meer dan wie dan ook in dat dit een unieke mogelijkheid is“. Ik heb geen moment geaarzeld en een absoluut topcontract naar de familie Blind gestuurd. Na opa Danny en vader Daley wil ik ervoor zorgen dat ook een derde generatie Blind het eerste van Ajax en het Nederlands elftal haalt. Daar heb ik een vermogen voor over”, vertelt de puissant rijke spender.

Omdat je er als scout niet vroeg genoeg bij kan zijn heeft de Zoooveel Money Man direct zijn beste juristen een topcontract laten opstellen toen Blind via Instagram naar buiten bracht dat er een kleine op komst is. Hij hoopt op een package deal waarbij hij zowel zoon Lowen als de ongeboren baby contracteert. Dat zelfs het geslacht nog niet bekend is maakt de Zoooveel Moneyman niets uit. “Kijk, je kan wel wachten tot je weet of het een jongen of meisje is, straks komt er weer een club uit de zandbak en dan vis ik achter het net. Ik houd van doortastend zakendoen en laat me door niemand aftroeven. Tegen het contract dat ik heb aangeboden is gewoon geen nee te zeggen. Ik zorg voor de beste omstandigheden op weg naar de absolute top.”

Onder het motto ‘’laat je fantasie de vrije loop, dan is alles te koop’’, heeft de Zoooveel Money Man zich onlangs ingekocht bij Ajax. Het ligt daardoor ook voor de hand dat de kinderen van Blind in de wereldberoemde jeugdopleiding komen te spelen. “Ik heb ze allebei al aangemeld. Marc Overmars vond het te gewaagd om ze nu al een contract aan te bieden, dus ik betaal het uit eigen zak. Je moet er toch niet aan denken dat je als club misgrijpt als Manchester City straks ineens op de stoep staat? Ik zie het al gebeuren dat Blind junior doorbreekt in de Engelse top en met een dubbele nationaliteit wordt geselecteerd voor de nationale ploeg van Engeland. No way! En dat de kinderen van Blind meer verdienen dan sommige spelers uit het eerste elftal? Ach, door die kleintjes al op jonge leeftijd om te leren gaan met dit soort bedragen weten ze straks als geen ander hoe je moet spenden. Daar begeleid ik ze persoonlijk in.”

De Zoooveel Money Man heeft het contractvoorstel ingediend en hoopt snel antwoord te krijgen. “De familie Blind heeft het bij hun zaakwaarnemers neergelegd. Ik heb in de wandelgangen begrepen dat hun juristen stijl achterover sloegen toen ze de details zagen. Of ik misschien te hoog heb ingezet? Nee, ik weet dat je geld moet uitgeven om geld te kunnen verdienen. Dat heb ik al vaker gezegd. Dit is een investering voor in de toekomst.”

Kijk hier voor meer spending tips van de Zoooveel Money Man.

Dit artikel is in samenwerking met Eurojackpot tot stand gekomen.

Let op, speel bewust: 18+