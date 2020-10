Dinsdag, 20 Oktober 2020

Vermeend Ajax-doelwit gaat contractgesprekken aan

Phil Jones stuurt aan op een winters vertrek bij Manchester United. De verdediger is er niet blij mee dat hij door manager Ole Gunnar Solskjaer niet is opgenomen in de Champions League-selectie. (The Sun)

Chelsea heeft in de afgelopen transferperiode geprobeerd om Antonio Rüdiger te verhuren. Doordat the Blues een huursom van 5,5 miljoen euro wensten te incasseren en ook zijn jaarsalaris van 8 miljoen helemaal wilden overdragen, hapte er echter niemand toe. (The Athletic)

Hendrik Van Crombrugge en Anderlecht gaan met elkaar om de tafel. De sluitpost, die in de zomer in beeld was bij Ajax, Duitse en Franse clubs kan een nieuw contract ondertekenen bij de worstelende grootmacht. (Het Laatste Nieuws)

Emerson Palmieri is nog altijd in beeld bij Napoli, Internazionale en Juventus. De linksback lijkt Chelsea in de aankomende, winterse, transferperiode definitief te gaan verlaten. (Diverse Italiaanse media)

AC Milan geeft de strijd om Kristoffer Ajer nog niet op. De verdediger van Celtic, die om en nabij de twintig miljoen euro moet kosten, staat echter ook op het lijstje bij Leicester City, Borussia Dortmune en Napoli. (Diverse Italiaanse media)