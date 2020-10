Antony emotioneel: ‘Ik zag vuurgevechten tussen gangsters en de politie’

Antony maakt in zijn eerste wedstrijden voor Ajax een sterke indruk. De twintigjarige aanvaller ruilde São Paulo afgelopen zomer in voor een dienstverband in de Johan Cruijff ArenA en heeft volgens velen een grote toekomst in het voetbal voor zich. Vroeger was het echter de vraag of Antony profvoetballer zou worden, aangezien hij opgroeide in Inferninho, één van de gevaarlijkste sloppenwijken in São Paulo.

Op de site van Ajax blikt de Braziliaan terug op zijn verleden, maar richt hij tevens zijn blik op de toekomst. De jongeling wordt emotioneel als hij een foto van zijn oude buurt onder ogen krijgt. "Mijn ouders, broer en zus wonen er inmiddels niet meer, maar de rest van mijn familie wel. Ik had onlangs een videogesprek met alle andere familieleden. Zij stonden precies op de plek van deze foto. Daarom word ik nu emotioneel als ik deze foto zie."

"Ik weet hoe moeilijk het is om daar te wonen. Het maakt mij verdrietig dat mijn nichtjes en neefjes daar nog zitten. Ik heb zelf een kind en zou niet willen dat hij groot zou worden op die plek", zegt Antony, die vertelt dat de sloppenwijk heel gevaarlijk was toen hij er woonde. "Precies tegenover ons huis zat er een punt waar men drugs dealde. Als klein jongetje zag ik vuurgevechten tussen de gangsters en politie. Mijn ouders zeiden iedere dag: blijf weg van die plek."

This photo album is from @Antony00.



A story through the eyes of a Brazilian boy who grew up in Inferninho, one of São Paulo's most dangerous slums. — AFC Ajax (@AFCAjax) October 20, 2020

Antony maakte indruk in de jeugdopleiding van São Paulo en werd op jonge leeftijd aan de selectie van de hoofdmacht toegevoegd. "Veel mensen weten niet dat ik nog in de favela woonde toen ik op mijn zeventiende bij de selectie kwam. Ik had geen voetbalschoenen en speelde vier maanden met geleende kicksen van Denilson. Mijn moeder nam vervolgens stiekem voetbalschoenen mee uit de winkel, om deze later te betalen. We hadden er geen geld voor."

Inmiddels heeft de aanvaller geen geldzorgen meer. Tijdens het winkelen met zijn goede vriend Calvin merkte de Ajacied dat hij de armoede achter zich heeft gelaten. "Dat was iets wat we bijna nooit konden doen. We hebben toen kleren voor kerst en oud en nieuw gekocht. Het maakt me dankbaar dat ik hem dan iets kan geven. Ik heb nog steeds veel contact met hem. Wanneer we videobellen laat hij Inferninho zien en ik Amsterdam. Dan is hij ook écht trots op mij."

EERSTE TRAINING ANTONY | From São Paulo to Amsterdam

Afgelopen zomer sloot Antony zich aan bij Ajax. De buitenspeler is blij dat hij door 'broer' en landgenoot David Neres en de rest van de Amsterdamse club met open armen is ontvangen. "Natuurlijk heb ik wel een beetje heimwee. Ik woon in Amstelveen, maar ik moet mijn vriendin en kind missen, zij wonen nog in Brazilië. Er moeten nog wat zaken geregeld worden, daarna kunnen ze hier hopelijk zo spoedig mogelijk naartoe komen."

De miljoenenaankoop voelt zich trots met het Ajax-logo op zijn borst. "Deze club is één woord: fantastisch. Als ik door de Johan Cruijff ArenA loop, dan zie ik grote spelers zoals Johan Cruijff en Luis Suárez aan de muur hangen. Het is mijn doel om daar uiteindelijk ook te hangen. En dat mensen mij naast een goede voetballer ook zullen herinneren als een goed persoon. Ik wil als voorbeeld dienen voor jongens en meisjes met dezelfde droom."