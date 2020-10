Koeman: ‘Wellicht dat hij beter kan presteren, maar ik heb geen klachten’

Lionel Messi was in de afgelopen transferperiode het onderwerp van veel controverse nadat hij duidelijk maakte bij Barcelona te willen vertrekken. Aangezien zijn club niet mee wenste te werken aan een transfer, bleef Messi uiteindelijk toch in het Camp Nou en de aanvaller is inmiddels bezig aan zijn laatste contractjaar. Met Ronald Koeman heeft Messi bovendien te maken met een nieuwe trainer en de oefenmeester moet toegeven dat zijn sterspeler nog niet zijn beste spel heeft weten laten te zien.

Messi heeft dit seizoen pas één keer gescoord in vier wedstrijden, vanaf de penaltystip tegen Villarreal: “Wellicht dat hij beter kan presteren. Maar hij is gelukkig, hij werkt hard en hij wil de aanvoerder zijn”, vertelt Koeman tijdens een persmoment in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Ferencváros van dinsdagavond over Messi. “Ik heb geen klachten over hem. Hij heeft ook wat pech gehad.”

“Hij raakte een keer de paal (tijdens de 1-0 nederlaag tegen Getafe van afgelopen weekend, red.) en de volgende keer is dat gewoon een doelpunt. Ik twijfel niet aan zijn inzet en ik weet zeker dat we in de komende wedstrijden zijn beste spel te zien zullen krijgen.” Messi en Koeman beginnen tegen de Hongaren aan de jacht op hun eerste Champions League-winst sinds het seizoen 2014/15 en de trainer is zich ervan bewust dat Barcelona een aantal moeizame jaren in het miljardenbal achter de rug heeft.

“Ik kan niet uitleggen wat er in de afgelopen seizoenen is gebeurd, aangezien ik er niet bij was. Er zaten hier toen andere coaches en andere spelers. Als het dit seizoen weer mislukt, zal ik het jullie echter wel uit kunnen liggen. Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen seizoenen, kan ik zeggen dat we niet de favoriet zijn. We zijn een van de teams die het ver kunnen schoppen in het toernooi, maar we zijn niet de favoriet”, sluit hij af. Naast Ferencváros zijn ook Dynamo Kiev en Juventus groepsgenoten van Barcelona.