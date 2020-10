Liverpool op vervanger Virgil van Dijk gewezen: ‘Zijn naam wordt genoemd’

Liverpool raakte Virgil van Dijk afgelopen weekend voor langere tijd kwijt met een zware knieblessure en Joe Gomez en Joël Matip lijken de komende maanden het centrale verdedigingsduo van the Reds te gaan vormen. In januari is het echter weer mogelijk om nieuwe aankopen te doen en Jamie Carragher dringt er bij zijn voormalige werkgever op aan om dan meteen toe te slaan.

“De volgende grote aankoop van Liverpool zou toch al een centrale verdediger worden en dan heb ik het over aankomende zomer”, steekt Carragher van wal bij Sky Sports. “Dejan Lovren is weggegaan en ze hebben geen vervanger gehaald, dus ze hadden maar drie centrale verdedigers. Een van die drie, Matip, is ook nog eens altijd geblesseerd. Er staan nu ook vraagtekens achter de naam van Gomez. Er is dus geen twijfel over mogelijk dat Liverpool aankomende zomer de portemonnee had moeten trekken. Dat was de volgende grote aankoop geweest.”

“Dat moet nu naar voren worden gehaald naar 1 januari, wie dan ook het doelwit was geweest voor in de zomer. Niet eind januari, ze kunnen geen maand verspillen aan onderhandelingen met een club.” Carragher heeft ook al een kandidaat op het oog voor de vacature: “Er speelt een jongeman bij RB Leipzig, Dayot Upamecano. Er wordt over hem gesproken. Of hij hetzelfde profiel heeft als Van Dijk? Volgens mij is hij maar 1,85 meter of 1,89 meter, dus misschien is hij niet zo sterk in de lucht, maar als hij degene is die ze willen hebben moet dat naar voren worden gehaald.”

“Ze moeten meer betalen en het al op 1 januari doen. Dat betekent dat ze elf Premier League-wedstrijden zonder Van Dijk moeten doen. Een ding dat ik kan zeggen over Van Dijk is dat ze in de afgelopen 23 wedstrijden maar 5 keer de 0 hebben gehouden. En Van Dijk heeft al die wedstrijden gespeeld, dus het is niet alsof alles perfect verliep”, gaat Carragher verder. “We hebben de zeven goals gezien tegen Aston Villa en we hebben ook de wedstrijd tegen Leeds United (4-3 overwinning voor Liverpool, red.) gezien. Maar ik denk wel dat ze nu groots moeten uitpakken met een aankoop.”

Carragher zat maandagavond in de studio om Leeds United - Wolverhampton Wanderers te analyseren en de oud-verdediger sprak na afloop voor de camera met Conor Coady. De aanvoerder van the Wolves heeft een verleden als jeugdspeler van Liverpool en Carragher probeerde hem wijs te maken dat Jürgen Klopp hem heeft genoemd als potentiële vervanger van Van Dijk. Coady weigerde hier echter in te trappen: “Ik kan niet geloven dat je hier voor de camera over begint”, was het lachende antwoord van Coady. “Daar denk ik helemaal niet aan. Ik geniet er elke dag van om voor deze club te spelen. We hebben net Leeds verslagen in een geweldige wedstrijd. Je weet hoe ik ben.”

"I can't believe you just put this one me here!" ??@Carra23 is on the wind up as he tries to convince Conor Coady that Jurgen Klopp wants him to replace Virgil van Dijk... ??pic.twitter.com/ec8lflvhQH — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 20, 2020