‘Feyenoord had Mohammed Kudus ook op de lijst, die kenden ze goed’

Feyenoord had Mohammed Kudus en Joey Veerman eerder dit jaar hoog op de verlanglijst staan. Voor Chidera Ejuke, die afgelopen zomer de overstap maakte van sc Heerenveen naar CSKA Moskou, bestond zelfs officiële belangstelling. De coronacrisis zorgde ervoor dat Feyenoord de interesse niet kon intensiveren en moest doorschakelen naar een goedkopere optie als Mark Diemers, zo verzekerde Mikos Gouka maandagavond.

“Voor de coronacrisis kwam, had Feyenoord echt een plan liggen”, vertelde de Feyenoord-watcher in het programma Voetbalpraat bij FOX Sports. “Dat is niet des Feyenoords. Ze hebben niet alleen naar Studio Sport gekeken en gedacht: we gaan Diemers halen. Dat lijkt er nu wel op. Diemers is natuurlijk een ‘Studio Sport-aankoop’. Maar daarvoor hadden Kudus op de lijst. Die kenden ze ook goed.”

“Feyenoord dacht die bedragen ook neer te kunnen leggen. Ook voor Joey Veerman. Dat soort spelers. En ze hebben voor Ejuke aangeklopt”, somde Gouka. Kudus ruilde FC Nordsjælland in voor Ajax en Veerman bleef uiteindelijk bij sc Heerenveen. “Plots was het niet meer negen miljoen euro dat ze voor spelers konden neerleggen. Dat verdween helemaal. Toen hebben ze bij Diemers aangeklopt. Van dat soort aankopen was Frank Arnesen niet zo gecharmeerd. Maar ja, het was beter iets dan niets.”

“Het is wel een speler die je tijdens een druk programma kan inzetten zodat het niveau niet keldert.” Gouka denkt dat de beleidsbepalers in De Kuip ook wel beseffen dat ze met een dergelijk transferbeleid geen kampioen zullen worden. “Dat is ook het probleem met de reeks die ze hebben neergezet. Ze waren vorig seizoen voor het gevoel dicht bij de landstitel. Weliswaar zes punten achter, maar wel een inhaalrace.”

“Het publiek heeft de lat zo hoog gelegd”, wijst de journalist naar de fans van Feyenoord. “Maar intern weten ze heus wel dat als Ajax een normaal seizoen draait, als PSV zich met al deze aankopen goed presenteert en AZ ook, dan wordt het gewoon moeilijk om bij de top drie te eindigen.” Feyenoord is dit seizoen nog ongeslagen en staat met elf punten uit vijf wedstrijden op een vierde plaats in de Eredivisie.