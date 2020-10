Acht assists in 106 minuten Keuken Kampioen Divisie: ‘Hoe nu verder?’

Geen enkele voetballer in de Keuken Kampioen Divisie gaf dit seizoen meer assists dan Nick Doodeman. Saillant: de aanvaller van FC Volendam gaf afgelopen vrijdag in het duel met Jong PSV (5-1 winst) zijn eerste assist en na de wedstrijd van maandagavond tegen Jong AZ (2-6) staat de teller inmiddels op acht assists. “Hoe nu verder? Haha, nu moet ik zeker zeggen dat ik vrijdag acht assists ga geven?”, lachte hij in gesprek met FOX Sports.

Doodeman denkt niet dat hij dit moyenne gaat volhouden. Tegen Jong PSV kwam hij zestien minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen en stelde hij Boy Deul, Samuele Mulattieri en Giannis Iatroudis in staat om te scoren. Zijn ongekende bijdrage resulteerde in een basisplaats op maandagavond. “Ik wist het zaterdag al, de trainer was al kort naar me toe gekomen. Maar als je invalt en drie assists geeft, dan ga je er al een klein beetje van uit dat je daarna mag starten”, beaamde de 23-jarige aanvaller.

Doodeman ging maandagavond flink tekeer met vijf assists bij de 0-2, 0-3, 1-4, 2-5 en 2-6, waardoor hij nu in zijn laatste 106 minuten in de Keuken Kampioen Divisie goed was voor liefst acht assists. De aanvaller had het aantal assists tegen Jong AZ niet eens meer bijgehouden. “Ja, vier of vijf...”, zo grijnsde hij voor de camera. “Die vierde was een beetje een twijfelgeval, want ik weet niet of Martijn Kaars de bal nog aanraakte. Hebben jullie er vijf geteld? Dan tel ik er ook vijf! In de vorige wedstrijd had ik er drie in een kwartier, nu dus vijf in een wedstrijd: dat gebeurt niet heel vaak.”

Mede dankzij 5(!) assists van Nick Doodeman wint FC Volendam met 2-6 op bezoek bij Jong AZ.#jazvol pic.twitter.com/ip3z88f3FI — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 19, 2020

Het FC Volendam van Wim Jonk speelt vrijdagavond tegen FC Dordrecht en dus zullen alle ogen weer gericht zijn op Doodeman. Hij belooft niets. “Eentje is ook goed, hoor. Ik ben met iedere assist blij, want elke telt.” FC Volendam hield elf punten over aan de laatste vijf duels en staat op een zevende plaats.

