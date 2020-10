Veronica Inside fileert uitspraken Ten Hag: ‘Hij lult toch maar een beetje...’

De analisten van Veronica Inside doen de uitleg van Erik ten Hag over Edson Álvarez en Quincy Promes af als 'gelul'. De trainer van Ajax weigerde na de winst tegen sc Heerenveen (5-1) toe te geven dat het een verkeerde keuze was om lange tijd vast te houden aan Álvarez en Promes op het middenveld, terwijl het tegen Heerenveen met Ryan Gravenberch, Davy Klaassen en Mohammed Kudus aanmerkelijk beter liep.

Ten Hag werd op de persconferentie gevraagd of hij zijn basisopstelling niet eerder had moeten omgooien. "Als je het over de opstelling hebt: Gravenberch is twee wedstrijden niet beschikbaar geweest, Kudus was de vorige wedstrijd niet beschikbaar, dan had het er misschien anders uitgezien", zei Ten Hag, die niet ontevreden was over Álvarez en Promes tegen onder meer FC Groningen (1-0 verlies). "Tegen hen heb ik gezegd dat ze het goed hebben gedaan. Tegen compacte tegenstanders was het minder, omdat ze de principes niet hebben uitgevoerd. Dat noem ik mentaliteit. Als ze het goed hadden uitgevoerd, had het wel gerendeerd."

Dat Ten Hag de matige optredens van Álvarez en Promes wijt aan mentaliteit, gaat er bij René van der Gijp niet in. "Hij lult toch maar een beetje...", aldus de oud-rechtsbuiten, die direct bijval krijgt van Johan Derksen. "Het is slap gelul", zegt Derksen. "Hij doet net of hij het elftal aan het voetballen gekregen heeft, maar die Klaassen past er precies in, dat was precies wat er aan ontbrak. Want of je Klaassen daar hebt lopen, of je hebt Álvarez, waar ze een vermogen voor hebben betaald, dat is een wereld van verschil. Het probleem is opgelost."

Ten Hag koos vier Eredivisie-duels op rij voor Promes als nummer tien. "Daardoor is Promes uit vorm", stelt Derksen, die ook niet gelooft in de oprechtheid van Ten Hags uitspraak over Virgil van Dijk. De trainer van Ajax zei tegenover De Telegraaf dat hij had gehoopt dat de verdediger, die zondag een kruisbandblessure opliep, mee had kunnen spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool. "Dat is natuurlijk gelul", zegt Derksen. "Natuurlijk gun je zo'n jongen niet zo'n blessure, maar Ajax vindt het niet leuk als Virgil van Dijk in topvorm meedoet."