Marca: Barcelona stuurt brief terug en start oorlog met eigen spelers

Barcelona zit volgens Marca middenin een oorlog met de eigen spelers, die gaat over het korten van de salarissen. De selectie van de Spaanse grootmacht stuurde zondag een aangetekende brief naar het bestuur met de mededeling dat de spelers niet onder Barça's voorwaarden willen onderhandelen over salarisvermindering. Barcelona heeft maandag op zíjn beurt aan de selectie laten weten geen centimeter van zijn standpunt te wijken.

De spelers willen gezamenlijk met de rest van het personeel van de club onderhandelen over een reductie van de salarissen. Gemma Biosca, directeur personeelszaken van Barcelona, stuurde namens de Spaanse topclub een brief waarin staat dat de spelers slechts één vertegenwoordiger mogen aanwijzen om te onderhandelen. De club wil alleen met de voetballers onderhandelen, omdat die samen goed zijn voor negentig procent van de totale salarissen.

"Er is geen bepaling of juridische reden die het rechtvaardigt om deze maatregelen, op basis van economische oorzaken, aan verschillende onderhandelingtafels te bespreken", zo staat in de brief, die in handen is van Marca. "Het zou in tegenspraak zijn met het bereiken van een bepaald doel om de levensvatbaarheid van de club te bepalen." De selectie is niet van plan om nog verder te onderhandelen met de club, waardoor een totale patstelling is ontstaan.

Overigens werd zondag bekend dat niet alle spelers van Barcelona op hetzelfde standpunt staan. Volgens RAC1 is de brief die zondag werd verstuurd niet ondertekend door Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet en Frenkie de Jong. Zij zouden wél bereid zijn om mee te denken met de club over salarisvermindering. Barcelona voerde eind maart ook al een salarisreductie in; toen leverden de spelers naar verluidt zeventig procent van hun loon in op basis van de wettelijke regeling Tijdelijk Werkkracht Aanpassingsplan (ERTE).