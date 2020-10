De Graafschap houdt dankzij late treffer aansluiting met KKD-top

De Graafschap heeft maandagavond geen fout gemaakt in de strijd om de bovenste plaatsen in de Keuken Kampioen Divisie. De Superboeren hadden wel een zware dobber aan Helmond Sport, maar gingen door een late treffer van Johnatan Opoku uiteindelijk met een 1-2 overwinning aan de haal. De Achterhoekers houden de vierde plek in bezit, maar komen in punten wel op gelijke hoogte met nummer drie SC Cambuur. Koplopers NAC Breda en Almere City FC hebben allebei twee punten meer.

De Graafschap kon zich geen betere start van de wedstrijd wensen, daar het na drie minuten spelen al op voorsprong kwam door toedoen van Toine van Huizen. Helmond toonde zich echter niet bijzonder onder de indruk van deze vroege tegenvaller en ging in de fase na de openingstreffer direct op zoek naar de gelijkmaker.

Negen minuten na de goal van Van Huizen kwam de thuisploeg al langszij via Lance Duijvestijn en in het restant van de eerste helft waren er mogelijkheden over en weer. Elmo Lieftink liet na om uit kansrijke positie raak te schieten en aan de overkant was er ook voor Duijvestijn een mogelijkheid om zijn tweede treffer van de avond te maken. De middenvelder had nu echter minder geluk, waardoor er met een 1-1 stand gerust werd.

In de tweede helft waren er wederom kansen voor beide partijen, met Daryl van Mieghem die een paar keer mocht uithalen en Arno Van Keilegom en Van Huizen die allebei de paal troffen. Doordat zij het net niet wisten te vinden, leek het er lange tijd op dat de twee ploegen elkaar in evenwicht zouden houden. Elf minuten voor tijd wist Opoku met een intikker echter alsnog de ban te breken, waardoor De Graafschap de drie punten mee naar huis mocht nemen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 NAC Breda 6 6 0 0 15 18 2 Almere City FC 8 5 3 0 9 18 3 SC Cambuur 7 5 1 1 18 16 4 De Graafschap 7 5 1 1 6 16 5 NEC 7 4 0 3 7 12 6 Go Ahead Eagles 8 3 3 2 3 12 7 Jong Ajax 8 4 0 4 -2 12 8 Roda JC Kerkrade 7 3 2 2 6 11 9 Telstar 7 3 2 2 3 11 10 Excelsior 8 3 1 4 2 10 11 FC Volendam 7 2 3 2 2 9 12 Jong PSV 7 3 0 4 -4 9 13 FC Eindhoven 8 2 3 3 -8 9 14 MVV Maastricht 8 2 2 4 -8 8 15 Jong AZ 7 2 1 4 -6 7 16 FC Den Bosch 7 2 1 4 -6 7 17 Helmond Sport 8 2 1 5 -8 7 18 Jong FC Utrecht 8 2 0 6 -9 6 19 TOP Oss 7 1 2 4 -8 5 20 FC Dordrecht 8 1 2 5 -12 5