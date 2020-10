Arjen Robben: ‘Ik zei tegen hem: ‘Hier had je niet op de bank gezeten’’

Arjen Robben stond na de blessure die hij tegen PSV opliep geruime tijd aan de kant. Zondag tegen FC Utrecht kon de routinier van FC Groningen zijn rentree maken en Robben deed als invaller een kwartier mee tegen de Domstedelingen. De aanvaller wist het verschil niet te maken in de uiteindelijk in 0-0 geëindigde wedstrijd, maar is wel blij dat hij zijn eerste speelminuten weer in de benen heeft.

“Er even goed doorheen komen, is wel een dingetje”, reageert Robben in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik probeerde normaal te spelen en dat was even wennen. Ik had wel twee, drie momenten dat een pass net even niet aankwam. Voor mij had de wedstrijd nog wel tien minuten langer kunnen duren, want met elk balcontact kom je er beter in. Dit is een begin; op naar een hele trainingsweek zodat ik daarmee in de benen naar de volgende wedstrijd kan.”

Robben kreeg na zijn uitvallen in de eerste wedstrijd van het seizoen met het nodige commentaar te maken, waarbij er zelfs gesuggereerd werd dat ‘hij er beter weer mee kon stoppen’. De 36-jarige vleugelspits geeft echter aan hier weinig waarde aan te hechten: “Het is anders als mijn trainer of vrouw zegt ‘Ar, pak die schoenen lekker in, stop er lekker mee’. Maar dat is niet gebeurd. Die commentaren horen erbij, dat weet je”, stelt hij. “Ik heb mooie berichten gehad en veel steun en ik had zelf de knop vrij snel om.”

In tegenstelling tot in het verleden, probeert Robben ook met wat meer ontspanning naar zijn voetbalcarrière te kijken: “Niet té gefocust zijn. Bij mij is het altijd de volle honderd procent met alles, in trainingen, wedstrijden en de beleving naar een duel toe. Nu zoek ik af en toe een beetje meer ontspanning.”

De wedstrijd tegen FC Utrecht betekende ook een weerzien met Eljero Elia, die Robben goed kent van het Nederlands elftal. Elia werd in de afgelopen transferperiode ook in verband gebracht met een dienstverband bij FC Groningen, zo kon Robben niet nalaten te benadrukken: “Ik zei tegen hem: als je hierheen was gekomen, had je niet op de bank gezeten”, grapte hij over zijn collega-aanvaller, die als invaller de laatste zeventien minuten meedeed aan de kant van FC Utrecht.