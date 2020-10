Ruud Gullit: ‘Ajax hoopt hetzelfde te kunnen doen als tegen Real Madrid’

Ajax werd bij de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland, waardoor de Amsterdammers in een behoorlijk sterke poule terecht zijn gekomen. Liverpool, de winnaar van twee seizoenen geleden en de regerend landskampioen van Engeland, is woensdag de eerste tegenstander, waardoor Erik ten Hag en zijn manschappen meteen beginnen met een zware wedstrijd. Ruud Gullit denkt echter dat er bij Ajax niet zo tegen het treffen aan wordt gekeken.

“Ajax was erg blij met de loting omdat je tegen een ploeg als Liverpool wil spelen, je wil tegen de beste tegenstanders spelen. Voor de Nederlanders is dit dus een goede loting”, laat Gullit optekenen op de officiële website van the Reds. “Dit is een nieuw team en ze hebben weer veel spelers verkocht. Ze hebben een elftal dat tegen teams wil spelen die ook willen voetballen, omdat ze het moeilijk hebben tegen teams die achter de bal blijven en ver terugzakken. Ik kan me herinneren dat Ajax tegen Real Madrid speelde (in de achtste finales van het Champions League-seizoen 2018/19, red.) en ze hen de baas waren. Dat hopen ze ook te kunnen doen tegen Liverpool.”

Liverpool-manager Jürgen Klopp kent de nodige personele problemen in de aanloop naar de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Virgil van Dijk staat lange tijd aan de kant met een zware knieblessure en ook zijn collega-verdediger Joël Matip is een twijfelgeval. Op het middenveld staat een vraagteken achter de naam van Thiago Alcántara: “Ja, hij heeft tik gehad, een flinke tik”, vertelt Klopp maandag over Thiago, die zaterdag in de Merseyside Derby tegen Everton een flinke tackle van Richarlison te verwerken kreeg. “We moeten zien. Het is lang niet zo serieus als bij Van Dijk, maar of hij klaar is voor woensdag? Dat weet ik nog niet. We moeten afwachten.”

Tegenover de mogelijke afwezigheid van Thiago zou de rentree van Naby Keïta kunnen staan. De middenvelder ontbrak zaterdag vanwege een positieve coronatest, maar heeft de training inmiddels hervat: “Hij heeft gisteren (zondag, red.) meegetraind, dus dat is erg positief”, zegt Klopp over de Guinees. “We moeten nog precies doorkrijgen hoe dit in z’n werk gaat, als een jongen geen symptomen vertoonde zoals Naby. Om eerlijk te zijn zag hij er erg goed uit tijdens de training. Maar ik weet niet hoe het vandaag met hem gaat, hoe hij erop gereageerd heeft. Dat is veel belangrijker. We zullen het dus zien. Op dit moment zou ik verwachten dat hij erbij is, maar ik weet het niet.”