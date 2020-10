De Guzman zet reis door Europa voort met verrassende transfer

Jonathan de Guzman heeft na zijn vertrek bij Eintracht Frankfurt een nieuwe club gevonden. OFI Kreta meldt maandag via de officiële kanalen dat de 33-jarige middenvelder zijn kunsten bij de Griekse club gaat vertonen. De in Canada geboren Nederlander heeft voor een jaar getekend bij de huidige nummer zeven van de Super League.

De stap van De Guzman is enigszins verrassend te noemen, daar de middenvelder in de afgelopen tien jaar zijn wedstrijden vooral in de Europese topcompetities afwerkte. De Guzman was jarenlang in de jeugdopleiding van Feyenoord actief. Hij kwam in totaal tot 26 goals en 23 assists in 129 duels voor de Rotterdammers alvorens hij zijn eerste transfer maakte.

De Guzman sloot zich in 2010 aan bij RCD Mallorca, maar na een jaar verkaste hij alweer naar Villarreal. Nadien volgden dienstverbanden bij Swansea City, Napoli, Carpi, Chievo en Eintracht Frankfurt. Hij stond drie jaar op de loonlijst in Duitsland en won met de club de DFB-Pokal. De veertienvoudig Oranje-international, die afgelopen zomer ook even in beeld was bij Feyenoord, legde eerder uit dat een terugkeer naar de Eredivisie ook mogelijk was.

"Ik ga ervan uit dat ik iets kan vinden de komende tijd", vertelde De Guzman in juni in gesprek met FOX Sports. "Ik ben transfervrij, maar in deze coronatijd kan er van alles gebeuren. Ik ben benieuwd." Journalist Cristian Willaert stelde de middenvelder de vraag of hij al een idee had. "Niet per se, ik sta voor alles open." Willaert: "Terug naar Nederland?" De Guzman: "Daar sta ik voor open."