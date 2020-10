‘Frank de Boer zegt waar het op staat, daar houd ik echt van’

Vaclav Cerny wist niet door te breken bij Ajax, maar bij FC Twente lijkt de Tsjech weer helemaal op te leven. Op dit moment staat de teller op drie goals en twee assists in nog maar vijf competitiewedstrijden. In de onderstaande video blikt de inmiddels 23-jarige buitenspeler terug op zijn tijd bij Ajax en zijn relatie met Frank de Boer. Ook vertelt hij over het hoogtepunt van zijn tijd bij de Amsterdammers, de winnende maken tegen Celtic in de Europa League, maar ook over zijn donkerste herinnering bij Ajax: het misgelopen kampioenschap tegen De Graafschap. Helaas is door technische problemen de audio van mindere kwaliteit, excuses voor het ongemak.