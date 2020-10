Daley Blind glundert: ‘Dat was life changing, een droom die uitkwam’

Daley Blind kijkt uit naar de wedstrijden in de Champions League. Woensdagavond staat het eerste duel in de groepsfase van het miljardenbal op het programma als Liverpool op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. "Hiervoor wil je bij Ajax spelen", zegt de dertigjarige verdediger bij de Ajax Podcast. De routinier spreekt van een moeilijke poule.

"Atalanta is echt een zware tegenstander. FC Midtjylland heeft een goed elftal en kan verrassen. Liverpool is een van de beste teams van het moment", stelt Blind, die uitkijkt naar januari, als enkele toppers in de Eredivisie staan gepland. "Januari wordt geweldig, we moeten dan top zijn, maar je wint de titel ook tegen de kleintjes. PSV heeft goed ingekocht. Ze zijn niet per se sterker dan Feyenoord, want dat zijn wedstrijden op zich. Op AZ willen we revanche nemen, maar dat is niet de focus."

Ajax wint eenvoudig van Heerenveen en blikt vooruit: 'Liverpool extra speciaal'

Blind geeft aan dat hij tegenwoordig een andere rol heeft dan in zijn eerste periode bij Ajax. Zo is hij tegenwoordig bijvoorbeeld dj in de kleedkamer. "In het begin ben je verlegen. Je trekt in de kleedkamer op met de andere jongere spelers. Toen was het heel anders dan nu. We hebben tegenwoordig een jong team en de jonge jongens kennen elkaar, dus ze zijn niet meer zo bangig als toen. Ze zijn brutaal genoeg om een nummer aan te zetten. Ze voelen zich meteen comfortabel. De hiërarchie is anders dan vroeger."

De verdediger constateert dat het WK van 2014 in Brazilië zijn loopbaan heeft veranderd. Nadien ruilde Blind Ajax in voor een dienstverband bij Manchester United. "Alles kwam samen. Ik was fit en in vorm. Het was life changing. Ik haalde mijn hoogste niveau als speler tot dan toe. Nederland - Spanje (waarin Blind de assist gaf bij de 1-1 van Robin van Persie, red.) veranderde mijn leven. Ook omdat mijn vader de assistent was, was het een droom die uitkwam."

Daley Blind kan zijn geluk niet op en deelt heugelijk nieuws