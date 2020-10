Álvarez en De Roon gewaarschuwd: ‘Zo ziet Erik ten Hag hem dus’

Henk Spaan vond Davy Klaassen zondagmiddag een goede indruk maken bij Ajax. De middenvelder keerde onlangs na drie jaar weer terug bij de Amsterdammers en was dit weekend in de Johan Cruijff ArenA trefzeker in de 5-1 overwinning op sc Heerenveen. Spaan vond Klaassen sterk spelen op het middenveld en deelt de zestienvoudig Oranje-international een 8+ uit.

De columnist schrijft in Het Parool dat in de eerste helft bij Heerenveen eigenlijk maar één middenvelder speelde, namelijk Joey Veerman. "Kwam Veerman van achteruit, dan moest Mohammed Kudus hem volgen. Kronkelde de begaafde paling zich onder hem uit, dan pakte Davy Klaassen hem op. Toch wist Veerman twee keer een bijna beslissende pass te geven, plus een schot op doel."

Ajax wint eenvoudig van Heerenveen en blikt vooruit: 'Liverpool extra speciaal'

Spaan zag dat Klaassen, 'zoals gebruikelijk zonder morren', zich schikte in de dienende rol van verdedigende middenvelder. "Zo ziet Erik ten Hag hem dus, wat slecht nieuws is voor Edson Álvarez. Davy heeft veel meer diepgang." De journalist stelt dat Marten de Roon met Klaassen een onverwachte concurrent ziet opdoemen voor het Nederlands elftal.

De columnist concludeert dat het middenveld van Ajax tegen de Friezen in voetballend opzicht als 'een tierelier' draaide. "Omdat Veerman ook aanvallend denkt, kreeg Kudus regelmatig de ruimte om zijn formidabele talent te exploiteren. Dusan Tadic raakt beter in vorm en Daley Blind is terug. Ik ben heel benieuwd naar de opstelling tegen Liverpool."