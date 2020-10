Tannane gaat door het lint en riskeert lange schorsing: ‘Fucking clown’

Oussama Tannane riskeert een tuchtzaak voor zijn tirade in het uitduel van Vitesse met ADO Den Haag (0-2), zo meldt de Gelderlander maandag. Arbiter Richard Martens kan nog rapport opmaken bij de KNVB over de uitval van Tannane nadat hij de rode kaart had uitgedeeld. De tuchtcommissie beslist dan of er een strafzaak volgt.

Tannane was zondag verontwaardigd dat hij geen vrije trap meekreeg. Hij zocht de confrontatie op met de scheidsrechter en kreeg geel. Vervolgens riep Tannane mafkees, waarna Martens de tweede gele prent trok. Daarna ging de aanvaller verbaal los op de arbiter en noemde hem onder meer 'fucking clown'. Tannane is door de twee gele kaarten al geschorst voor het duel met PSV.

De beelden! ?? Hoe Oussama Tannane zich dit weekend VOLLEDIG liet gaan Posted by voetbalzone on Monday, October 19, 2020

"Maar er kan nog een tuchtzaak volgen", verklaart scheidsrechtersbaas Dick van Egmond in gesprek met de krant. "Dat ligt allemaal aan de afwikkeling van de wedstrijd door de arbiter. Tannane uitte zich ook, nadat hij al was weggestuurd. De tuchtcommissie moet bepalen of er een zaak in behandeling wordt genomen." Van Egmond wil niet zeggen wat hij van het gedrag van de speler vond.

"Verwensingen zijn van alle tijd. Maar in een leeg stadion is nu alles zeer goed hoorbaar. Dat maakt dat scheldpartijen opvallen. Voorheen kregen scheidsrechters ook van alles te horen. Maar als dat achter hun rug gebeurde, in een kolkend stadion, hoorden ze niet alles. Of ze wisten niet altijd wie zich misdroeg. Nu is alles op dat vlak wel duidelijk", aldus de oud-arbiter.