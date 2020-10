Ajax treft oude bekende in CL; ook Kuipers en Gözübüyük fluiten duel

Felix Brych gaat het duel tussen Ajax en Liverpool woensdag in de groepsfase van de Champions League fluiten. De Duitse arbiter is een oude bekende van de Amsterdamse club, daar hij eerder enkele memorabele wedstrijden van Ajax floot. Serdar Gözübüyük en Björn Kuipers komen deze week ook in actie in het miljardenbal.

Brych was de afgelopen tijd vaker de dienstdoende scheidsrechter bij Ajax. Zo was de leidsman getuige van de 2-3 nederlaag van de Amsterdamse club in de Johan Cruijff ArenA in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur in 2019. Ook hanteerde Brych de fluit bij de duels van Ajax met Real Madrid (1-4 zege in het seizoen 2018/19) en Lille OSC (0-2 zege in het seizoen 2019/2020).

Gözübüyük is woensdag de scheidsrechter bij het treffen tussen Red Bull Salzburg en Lokomotiv Moskou. Joost van Zuilen en Johan Balder zullen assisteren, Bas Nijhuis is de vierde official en Pol van Boekel en Dennis Higler doen dienst als VAR. Kuipers moet woensdag het duel tussen Internazionale en Borussia Mönchengladbach in goede banen leiden. Sander van Roekel en Erwin Zeinstra zijn de assistent-scheidsrechters, Allard Lindhout is vierde man en Danny Makkelie en Jan de Vries acteren als VAR.