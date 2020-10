Daley Blind kan zijn geluk niet op en deelt heugelijk nieuws

Daley Blind wordt voor de tweede keer vader. Op Instagram maakt de Ajax-verdediger annex Oranje-international bekend dat zijn vrouw Candy-rae Fleur in verwachting is. Een jaar geleden, op 1 oktober, werd Blind voor het eerst vader door de geboorte van Lowen. Na het bekendmaken van het heugelijke nieuws stromen de felicitaties binnen. Onder anderen Ricardo van Rhijn, Luciano Narsingh, Timothy Fosu-Mensah, Nathan Aké, Georginio Wijnaldum en Mike van der Hoorn brengen hun felicitaties over.