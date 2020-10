KNVB moet verzoek Feyenoord weigeren: ‘Ajax, PSV en AZ kunnen wel alles’

De spelers van Feyenoord Onder-21 kunnen voorlopig niet als team trainingen afwerken. De ploeg doet mee aan een nieuwe competitie en moet enkele keren promoveren om in de Keuken Kampioen Divisie te acteren, maar door de coronamaatregelen van de overheid kunnen de jonge spelers van Feyenoord niet meer gezamenlijk trainen. Frank Arnesen spreekt van een rare situatie.

"Vrijdag is er overleg geweest met Nico-Jan Hoogma, technisch directeur bij de KNVB. We hebben verzocht of we volledig afgezonderd van anderen, op een complex dat verder hermetisch is afgesloten, mochten trainen. Want het is een rare situatie", zegt de technisch directeur van Feyenoord maandag in gesprek met De Telegraaf.

"De topclubs Ajax, PSV en AZ kunnen wel alles doen met hun talenten, wij dus niet. We hebben te maken met fullprofs. Ik heb gevraagd of het niet mogelijk is om als professionals te kunnen trainen", aldus de Deen, die echter laat weten dat er geen uitzondering mogelijk was. "Het is niet eens de KNVB die het verbiedt. De bond heeft het namelijk voorgelegd bij de GGD, maar die stelt dat er geen uitzonderingen kunnen worden gemaakt."

Het elftal van Onder-21 had al veel tegenslag, omdat men tien dagen in quarantaine moest vanwege enkele positieve testen. "In de competitie van het team zitten in totaal acht ploegen", legt Arnesen uit. "Sommigen hebben al zes wedstrijden gespeeld en Feyenoord Onder-21 pas drie! Het is een absurde situatie. In januari komt een kampioenspoule, maar zo kan het team van Feyenoord niet eens de wedstrijden meer inhalen. We liggen een maand stil nu."