Overtreding op Van Dijk doet Clattenburg denken aan Dirk Kuyt

Everton – Liverpool (2-2) was afgelopen weekend een van de meest besproken wedstrijden om twee redenen. Ondanks een zware overtreding op Virgil van Dijk werd Everton-keeper Jordan Pickford niet met rood van het veld gestuurd. Daarnaast zorgde een afgekeurd doelpunt van Jordan Henderson voor grote woede bij Liverpool. Mark Clattenburg, voormalig topscheidsrechter uit Engeland, geeft zijn mening over beide incidenten.

Pickford zorgde vroeg in de wedstrijd voor een zware knieblessure bij Virgil van Dijk. De keeper kwam wild uit, waarna Van Dijk geblesseerd van het veld moest. De Oranje-international liep ernstige schade aan zijn knie op en moet een operatie ondergaan. Scheidsrechter Michael Oliver vond het geen rode kaart waard en ook de VAR greep niet in. Clattenburg moest bij de overtreding terugdenken aan 2007, toen hij zelf de leiding had over een wedstrijd tussen Everton en Liverpool. “Ik heb ooit een overtreding van Dirk Kuyt op Phil Neville in een Merseyside derby gemist. Ik trok een gele kaart, maar als ik de overtreding op een beeldscherm naast het veld had kunnen bekijken dan had ik daar een rode kaart van gemaakt”, schrijft hij in zijn column voor de Daily Mail. “De VAR, David Coote, had in dit geval scheidsrechter Michael Oliver naar het scherm moeten sturen. Als Oliver het nog een keer had bekeken, dan weet ik zeker dat hij Jordan Pickford had weggestuurd vanwege de overtreding op Virgil van Dijk.”

“De VAR heeft het incident beoordeeld en besloten dat het geen rode kaart waard was. Daar ben ik het niet mee eens”, vervolgt Clattenburg. “Ik heb ook gehoord dat Pickford niet van het veld gestuurd had kunnen worden omdat Van Dijk buitenspel stond. Complete onzin. Oliver had niet gefloten op het moment dat Pickford uitkwam, dus daar had hij voor bestraft kunnen worden. Dat de VAR bevestigde dat Van Dijk buitenspel stond neemt niet weg dat er rood uitgedeeld had kunnen worden. Waar het op neerkomt: Coote had Oliver naar het beeldscherm naast het veld moeten sturen. Van Dijk lag geblesseerd op de grond, dus er was meer dan genoeg tijd om het incident nader te bestuderen.”

De VAR was na afloop om meerdere redenen mikpunt van kritiek. Vlak voor tijd werd een doelpunt van Jordan Henderson afgekeurd omdat Sadio Mané centimeters buitenspel stond. “Leg de schuld niet bij de VAR, maar bij de regelgeving”, aldus Clattenburg. “Henderson klaagde over het beeld dat op televisie werd getoond. Hij zei dat de arbitrage de lijnen hadden verbogen om het buitenspel te laten lijken. Ik schiet hier misschien een complottheorie mee af, maar ik denk niet dat dat het geval was. Het is te vergelijken met het kijken naar een paardenrace in je woonkamer. Je denkt dat je paard heeft gewonnen, maar bij een fotofinish krijg je te zien dat je hebt verloren.”

Volgens Clattenburg werd de juiste beslissing genomen door de arbitrage door het doelpunt af te keuren. “Het gaat erom dat er vanaf het diepste punt van de aanvallende speler gemeten wordt. Er werd gemeten vanaf de mouw van Mané, zoals de nieuwe regels voorschrijven. De Liverpool-aanvaller stond inderdaad buitenspel, maar het voelt wat mij betreft niet goed. Het voetbal draait om het maken van doelpunten en die willen we niet afgekeurd zien worden op basis van een paar milimeter. Er zal gekeken moeten worden naar de regelgeving, niet naar de toepassing van de VAR.”