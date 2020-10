Ongeloof over arbitrage bij Feyenoord - Sparta: ‘Voor mij onbegrijpelijk’

Jens Toornstra had zondag rood moeten krijgen tijdens de remise tegen Sparta Rotterdam (1-1), zo vinden Willem van Hanegem en Reinold Wiedemeijer. De middenvelder van Feyenoord vloerde Abdou Harroui in de eerste helft met een harde tackle, maar scheidsrechter Kevin Blom hield het bij een gele kaart. Van Hanegem richt zijn pijlen ook op de VAR.

"Op geen enkele manier de bal willen spelen is gewoon een rode kaart. Toen we die VAR net hadden en je stond per ongeluk op iemand zijn tenen, kreeg je na een seintje uit Zeist rood. Nu corrigeren we idiote handsballen en buitenspelsituaties die nergens over gaan, maar zware overtredingen vinden we opeens prima", schrijft de oud-voetballer in het Algemeen Dagblad.

Ook oud-arbiter Wiedemeijer, die namens de KNVB bij FOX Sports de VAR-momenten van het weekend doorneemt, vindt het 'onbegrijpelijk' dat Toornstra mocht blijven staan. "In dit soort duidelijke situaties moet de scheidsrechter het goed doen en hier een rode kaart trekken. Hij gaat naar geel toe, maar dat is voor mij onbegrijpelijk. Ik had het prettig gevonden als de VAR ingegrepen had."

De middenvelder zelf kon begrijpen waarom er discussie was over zijn overtreding. "Mijn gevoel in de wedstrijd was niet dat de overtreding heel hard was", stelt Toornstra bij RTV Rijnmond. "Maar ik heb het net teruggezien en het was harder dan ik dacht. Dus ik was blij met geel. Iedereen die mij kent weet ook dat ik nooit iemand opzettelijk zou blesseren."