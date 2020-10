Ruiten Noa Lang werden ingeslagen: ‘Ze doen alleen stoer in groepsverband’

Noa Lang maakte als jeugdspeler van Feyenoord de overstap naar Ajax. De 21-jarige aanvaller heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij altijd al groot fan is geweest van de club uit Amsterdam, zelfs toen hij het shirt van de Rotterdammers droeg. Zijn liefde voor Ajax heeft Lang moeten bekopen met schade aan zijn auto, zo vertelt hij in het programma Andy niet te Vermeijde.

Lang, naar eigen zeggen een ‘Rotterdamse jongen’ verliet in 2013 de jeugdopleiding van Feyenoord voor die van Ajax. Het was een pikante overstap die hem niet door iedereen in Rotterdam in dank werd afgenomen. “Ik ben voor Ajax, ja. Altijd al geweest", zegt Lang in gesprek met oud-voetballer Andy van der Meije. “Ook toen ik voor Feyenoord speelde. Ik ben een Rotterdamse Ajacied.” Dat Lang fan is van Ajax leverde in het verleden vervelende situaties op. “Ik heb wel eens gehad dat ik in de ochtend wakker werd en dat de hele motorkap van mijn auto was bekrast met een steen. Echt een hele diepe kras."

"En een paar keer zijn mijn ruiten ingeslagen”, vervolgt Lang, die door Van der Meijde wordt gevraagd of er naar hem op straat in Rotterdam geroepen wordt. “Nee, maar weet je wat het is? Ze doen alleen maar stoer in groepsverband. Ik kan gewoon in de stad lopen, dan gebeurt er niks. Maar als Feyenoord speelt, dan moet je niet de stad in gaan want dan zoek je het ook zelf op.”

Lang haalde het eerste elftal van Ajax, maar wist nooit een vaste basisplaats af te dwingen. Eerder dit jaar werd hij door Ajax verhuurd aan FC Twente en dit seizoen hoopte hij op een grote doorbraak in het team van Erik ten Hag. Na een goede voorbereiding merkte Lang dat zijn kansen op speeltijd afnamen, waarna hij heeft besloten om de Johan Cruijff ArenA definitief achter zich te laten. Hij maakte de overstap naar Club Brugge, dat hem een seizoen huurt en volgend jaar definitief overneemt.

De ex-Ajacied is openhartig over zijn eigen ontwikkeling. De jeugdinternational beseft dat hij veel verder had kunnen zijn als voetballer wanneer hij ander gedrag had vertoond. “Bij mij is het altijd een mentale, een karakterskwestie geweest. Als ik me af en toe beter had gedragen, dan was ik al veel verder geweest. Dat weet ik van mezelf en dat zeggen ze ook bij Ajax”, aldus Lang, die afgelopen weekend zijn debuut maakte bij Club Brugge in de wedstrijd tegen Standard Luik (1-1).