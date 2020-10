Nederland, België en Duitsland willen samen WK 2027 organiseren

De KNVB gaat proberen om samen met de voetbalbonden van België en Duitsland de organisatie van het WK voor vrouwen in 2027 binnen te halen. De drie bonden hebben de interesse in het mondiale eindtoernooi reeds kenbaar gemaakt bij de FIFA. De plannen moeten nog ontwikkeld worden; er moet nog gesproken worden met autoriteiten en overleg plaatsvinden over de potentiële speelsteden en trainingslocaties, zo meldt de NOS maandag.

Het vrouwenvoetbal in Nederland zit al jaren in de lift. In 2017 werden de Oranje Leeuwinnen voor het eerst in de geschiedenis Europees kampioen. In eigen land werd in de finale tegen Denemarken met 4-2 gewonnen. Vorig jaar bereikte het team van Sarina Wiegman de WK-finale, waarin werd verloren van de Verenigde Staten. België deed pas een keer mee aan een groot eindtoernooi. Vorig jaar kwamen de Red Flames niet verder dan de groepsfase. Het Duitse vrouwenvoetbal behoort al jaren tot de absolute top.

"Het vrouwenvoetbal in onze landen bevindt zich weliswaar in andere fases van ontwikkeling, maar we delen de aspiratie om met de organisatie van dit WK de sport nationaal én mondiaal een impuls te geven", reageer de KNVB tegenover de NOS. “We geloven erin dat we door dit staaltje teamwork echt het verschil kunnen maken en de kans om dit toernooi te mogen organiseren vergroten."

Nederland heeft ervaring met het organiseren van eindtoernooien. Behalve het EK voor vrouwen in 2017 werd onder meer twintig jaar geleden samen met België EURO 2000 georganiseerd. Duitsland had organiseerde in 1989 en 2001 het EK voor vrouwen en was in 2011 al gastland voor het WK. Het is nog niet bekend wanneer de FIFA de organisatie voor het WK van 2027 gaat toewijzen. In 2023 wordt het eerstvolgende WK afgewrekt in Australië en Nieuw-Zeeland.

Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, vindt de samenwerking met België en Duitsland goed passen bij de sport. “Het vrouwenvoetbal staat traditioneel bekend om zijn sterke community-gevoel, waarbij alle betrokkenen oog hebben voor het grotere geheel, namelijk het verder brengen van de sport. Zowel op als buiten het veld”, zegt hij in De Telegraaf. “Dat wij dit project als drie voetbalconcurrenten, en tevens goede buren, gezamenlijk oppakken, sluit heel mooi aan bij dit gedachtegoed. We geloven erin dat we door dit staaltje teamwork echt het verschil kunnen maken en de kans om dit toernooi te mogen organiseren vergroten.”