Driessen velt keihard oordeel na blessure Van Dijk; Agüero ‘walgelijk’

Virgil van Dijk raakte afgelopen zaterdag ernstig geblesseerd door toedoen van Everton-keeper Jordan Pickford. De sluitpost kwam wild uit en zorgde voor schade aan de kruisbanden bij de Oranje-aanvoerder, wiens deelname aan het EK volgend jaar op de tocht staat. Valentijn Driessen wijst in zijn column voor De Telegraaf verwijtend naar de arbitrage op de Engelse velden.

Liverpool maakte zondag bekend dat Van Dijk niet aan een operatie ontkomt. Hij staat naar verwachting maanden aan de kant. “Terechte ontsteltenis in Nederland, maar tevens in Engeland over de waanzinnige actie waarmee Virgil van Dijk uit de wedstrijd werd geschopt bij Everton-Liverpool door doelman Jordan Pickford”, schrijft Driessen, die vreest dat Van Dijk het EK aan zijn neus voorbij ziet gaan. “Terwijl de 29-jarige verdediger juist op het EK wil oogsten met Oranje. Extra pijnlijk voor alles en iedereen zaterdag was dat scheidsrechter Michael Oliver zelfs geen geel gaf voor de doldwaze tackle van Pickford.”

Driessen vindt het onbegrijpelijk dat Pickford niet van het veld werd gestuurd. De VAR greep niet in, terwijl vlak voor tijd een doelpunt van Liverpool werd afgekeurd omdat Sadio Mané centimeters buitenspel zou hebben gestaan. “Ze worden in hun wegkijkgedrag in de Premier League gesteund door de VAR”, vervolgt Driessen. “Bij iedere wedstrijd, ook zaterdag bij de Merseyside-derby, zit zo iemand op z’n handen tenzij hij kan millimeterneuken bij een buitenspelgeval en dan de wedstrijd vijf minuten ophoudt.”

“Of hij houdt zich samen met de dienstdoende scheidsrechter Chris Kavanagh ziende blind als Sergio Agüero de vrouwelijke assistent-scheidsrechter Sian Massey in haar nekvel grijpt omdat haar beslissing hem niet aanstaat”, vervolgt Driessen, doelend op de actie van de Argentijnse spits tijdens het duel tussen Manchester City en Arsenal (1-0). “Los van het onoorbare gedrag, was het stuitend te zien hoe de minachting van Agüero’s smoelwerk spatte. Zo van: ’kom eens hier meissie, je begrijpt het niet helemaal, maar je zat er volledig naast’. Een walgelijke houding, die onbestraft bleef in de Premier League. De grootste voetbalcompetitie van de wereld voelt blijkbaar geen aandrang een voorbeeldfunctie te vervullen.”