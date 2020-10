Van Hooijdonk verbaasd door ‘rare move’ bij Feyenoord: ‘Kom op, hé!’

Feyenoord beleefde zondag een teleurstellende middag in de eigen Kuip tegen Sparta Rotterdam. De ontmoeting met de stadgenoot eindigde in een 1-1 gelijkspel en trainer Dick Advocaat zag Leroy Fer in de tweede helft uitvallen met een hamstringblessure, die hem vier tot zes weken aan de kant zal houden. Pierre van Hooijdonk begrijpt niet dat Advocaat na het uitvallen van Fer Lutsharel Geertruida als zijn vervanger in het veld bracht en niet aanvallender wisselde.

“Wat me zó tegenvalt. Het was een draak van een pot. Dan valt Leroy Fer, een controlerende middenvelder, uit, 25 minuten voor tijd. Dan denk ik: je speelt tegen Sparta, dus dan zet je Kökcü erin. Of je zet Conteh erin en haalt Diemers terug naar het middenveld. Of je zet Nicolai Jörgensen meteen erin. Nee, dan kom je met Geertruida als vervanger voor Fer als je een wedstrijd wilt winnen. Kom op, hé! Dat vond ik een rare move”, zegt Van Hooijdonk bij Studio Voetbal. Jörgensen kwam een kwartier voor tijd uiteindelijk binnen de lijnen als vervanger van Bryan Linssen.

Van Hooijdonk: ‘Ik vind dat Feyenoord verder is dan Ajax’

De oud-spits is ook niet bepaald te spreken over het spel van Feyenoord tegen Sparta. “Het was gewoon heel erg slecht. De spelers die twee weken terug bij Willem II echt in vorm waren - Diemers, Toornstra, Texeira en Berghuis - grossierden in balverlies. Er zat geen lijn in, het was helemaal weg. Ik heb vrijdag bij Rijnmond gezegd dat ik Feyenoord op basis van de dagkoers van twee weken geleden verder vond dan Ajax, maar dat blijkt een incident geweest te zijn.”

“Linssen wordt op een gegeven moment tegen Willem II in de spits gezet, dan gaat men voetballen en ontstaat er iets. Dat heb je weleens, het was geweldig. Nu wordt er waarschijnlijk gezegd: ‘Ga maar weer in de as spelen’. En dan gebeurt er helemaal niets”, gaat Van Hooijdonk verder. Hij zag dat ook Steven Berghuis niet uit de verf kwam en heeft daar een verklaring voor. “Berghuis heeft alleen maar in de as gelopen, terwijl zijn beginpositie aan de rechterkant moet zijn. Van daaruit heeft hij een vrije rol. Maar als dit je beginpositie is, wordt het allemaal heel voorspelbaar. Sparta speelde met vijf verdedigers en die hebben eigenlijk weinig kansen weggegeven, ze bleven makkelijk overeind.”