Studio Voetbal fileert dissonant bij PSV: ‘Hij is zó traag en kan niet draaien'

Na vijf speelrondes gaat PSV voorlopig aan kop in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen zondagmiddag op bezoek bij PEC Zwolle met 0-3, door doelpunten van Mario Götze, Cody Gakpo en Donyell Malen. De analisten bij Studio Voetbal zijn behoorlijk te spreken over de selectie van PSV, al klinken er tegelijkertijd uitermate kritische geluiden over het spel van Timo Baumgartl.

Kees Jansma concludeert dat PSV een ‘hele aardige selectie’ heeft staan momenteel. Pierre van Hooijdonk beaamt dat en stelt dat ‘de contouren zichtbaar worden’. “Ze hebben een behoorlijke selectie staan met veel concurrentie. Ze zijn de ploeg die het Ajax heel moeilijk gaat maken”, zo haakt de eveneens aanwezige Ibrahim Afellay in bij het programma van de NOS. Theo Janssen plaatst echter een kritische noot bij de defensie van PSV.

“Ik vind PSV achterin nog wel kwetsbaar. De backs zijn voor Nederlandse begrippen heel goed, Max is echt een hele goede speler. Het centrum van PSV dat er vandaag stond...”, verzucht de oud-middenvelder. Jordan Teze en Eran Zahavi ontbraken zondag in het duel met PEC Zwolle, omdat zij in aanloop naar het treffen een positieve coronatest aflegden. Van Hooijdonk denkt dat Teze zo snel mogelijk weer terugkeert in de basiself van PSV en dat Baumgartl ‘als de wiedeweerga’ uit het elftal zal verdwijnen. Baumgartl veroorzaakte in de eerste helft een strafschop, die overigens gemist werd door Reza Ghoochannejhad.

“Rafael (van der Vaart, red.) is heel kritisch over hem geweest en hij heeft vandaag weer laten zien waarom dat was. Niet alleen een penalty veroorzaakt, maar hij is ook zó traag. Hij kan niet draaien, heeft heel veel moeite met mensen die in zijn rug komen... Ik vond hem echt heel matig”, zegt Janssen over Baumgartl. Van Hooijdonk denkt dat dit PSV in de komende tijd alleen maar beter zal worden, zodra Teze en Zahavi weer inzetbaar zijn. “Straks krijg je Zahavi in de spits, dat zal ten koste gaan van Mauro Júnior. Teze voor Baumgartl, dan staat er voor Eredivisie-begrippen heel goed elftal.”

Van Hooijdonk is ook bijzonder te spreken over Ibrahim Sangaré, die voor negen miljoen euro werd overgenomen van Toulouse en tegen PEC Zwolle zijn debuut voor PSV maakte. “Dat was heel degelijk, hij is een beer van een speler. Eigenlijk beheerst hij heel veel, hij probeert naar voren te spelen wanneer het kan. Die jongen is zó sterk. Dit is in mijn ogen een hele grote aanwinst.”