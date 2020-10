Ajax en Heerenveen reageren boos op ‘vaag besluit’ van FOX Sports

Het was de bedoeling dat de wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen (5-1) zondagmiddag op het eerste open kanaal van FOX Sports te zien zou zijn. De zender besloot de programmering zaterdagavond echter nog om te gooien, waardoor het duel uitgezonden werd op het tweede kanaal achter de decoder. Het besluit van FOX Sports om de programmering op ‘eigen houtje’ op het laatste moment om te gooien, heeft volgens Ajax Life tot boosheid bij Ajax en Heerenveen geleid.

Een aantal keer per jaar worden wedstrijden van topclubs uitgezonden op het eerste kanaal van FOX Sports, dat door een aantal grote providers in het basispakket wordt aangeboden aan abonnees en dus altijd te bekijken is. De clubs worden dan door FOX Sports gevraagd om promotie te doen, wat dus voorafgaand aan het treffen van zondagmiddag ook door Ajax en Heerenveen is gedaan. Ajax Life schrijft dat Ajax bijvoorbeeld daags voor de wedstrijd een e-mail uitstuurde naar de achterban, om duidelijk te maken dat het duel met Heerenveen op het open kanaal zou worden uitgezonden.

Het uitvallen van Vrouwen Eredivisie heeft geleid tot programmawijzigingen. Hoewel eerder anders aangekondigd, is Ajax – sc Heerenveen daarom vandaag om 14.30 uur te zien op FOX Sports 2. Onze excuses voor het ongemak. #ajahee pic.twitter.com/Udlzl0D2B2 — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 18, 2020

Uiteindelijk was het duel tussen Ajax en Heerenveen echter niet op het open kanaal te zien. FOX Sports houdt het erop dat de wijziging in de programmering te maken heeft met het uitvallen van de Vrouwen Eredivisie. “Hoewel eerder anders aangekondigd, is Ajax - sc Heerenveen daarom vandaag om 14.30 uur te zien op FOX Sports 2. Onze excuses voor het ongemak”, schreef FOX Sports zondagmiddag op Twitter. In plaats van Ajax - Heerenveen was nu ADO Den Haag - Vitesse te zien op het open kanaal.

Het besluit van FOX Sports heeft niet alleen geleid tot boze reacties van supporters, maar ook Ajax en Heerenveen zijn niet blij met het besluit. Dat heeft te maken met het feit dat beide clubs in aanloop naar het duel reclame moesten maken, om de supporters richting het open kanaal van de zender te lokken. Het is voorlopig nog ‘een beetje vaag’ waarom FOX Sports precies besloten heeft om de wedstrijd tussen Ajax en Heerenveen te verplaatsen naar het tweede, alleen voor betalende klanten beschikbare kanaal.