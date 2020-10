AZ reageert via Twitter op pijnlijke uitglijder van Tottenham Hotspur

Het opmerkelijke wedstrijdverloop van Tottenham Hotspur - West Ham United kwam AZ zondag bekend voor. In de Londense derby verspeelden the Spurs in de slotfase een 3-0 voorsprong: 3-3. AZ raakte in de afgelopen weken ook meermaals een ruime voorsprong kwijt en reageert via Twitter met een knipoog op de uitglijder van Tottenham Hotspur.

"Door een gelijkmaker in de laatste minuut van de bezoekers worden de punten gedeeld in het Tottenham Hotspur Stadium", tweette de club zondagavond na het laatste fluitsignaal. AZ haakt in op de tweet: 'We feel you...", schrijft de Eredivisionist, begeleid met een lachende emoji. AZ liet VVV-Venlo zaterdag terugkomen tot 2-2 na een 2-0 voorsprong. De uitslag was extra pijnlijk, omdat de ploeg voor de derde keer op rij een zege uit handen gaf in de slotfase, na remises tegen Fortuna Sittard (3-3) en Sparta Rotterdam (4-4).

?? We feel you... — AZ (@AZAlkmaar) October 18, 2020

Tottenham Hotspur stond binnen zestien minuten met 3-0 voor, maar gaf de wedstrijd vanaf minuut 82 volledig weg. Met een fantastisch afstandsschot bepaalde Manuel Lanzini in de laatste minuut van de blessuretijd de eindstand."Je kunt je wel voorstellen hoe gefrustreerd ik en de spelers zijn", verzucht trainer José Mourinho in het televisie-interview na afloop. "Dit is voetbal. Helaas heeft het vandaag negatief uitgepakt voor ons en positief voor hen. Ik kan nu beter complimenten uitdelen aan West Ham in plaats van mijn eigen team te bekritiseren."

"Ik moet er wel met de spelers over spreken. West Ham toonde een enorme drijfveer, maar die ontstond pas na hun eerste goal. Wij waren in de laatste tien minuten niet goed genoeg om ermee om te gaan", vervolgt Mourinho, die achter zijn besluit staat om Gareth Bale buiten de basisopstelling te houden. De aanvaller beleefde achttien minuten voor tijd zijn rentree als invaller. "Het is niet zo dat er een prachtige stoel staat te wachten op Bale, die hij kan opeisen wanneer hij er klaar voor is. Iedereen moet ervoor vechten."

OMG! 7?2?' Gareth Bale valt in 8?2?' 3-1 8?5?' 3-2 9?0??4?' 3-3 Geplaatst door voetbalzone op Zondag 18 oktober 2020